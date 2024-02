La NASA completa la prima fase del progetto del reattore nucleare lunare

La NASA sta concludendo la fase di progettazione di un progetto per sviluppare concetti per un piccolo reattore nucleare a fissione per generare elettricità da utilizzare sulla Luna.

Il Fission Surface Energy Project mira a sviluppare fonti energetiche sicure, pulite e affidabili la luna Ogni notte dura circa 14,5 giorni terrestri. Un sistema del genere potrebbe svolgere un ruolo importante nel lavoro dell'agenzia Programma Artemide Per esplorare la luna.

NASA e Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti Contratti annunciati a tre società – Lockheed Martin, Westinghouse e IX (una joint venture tra Intuitive Machines e X-Energy) – per la fase iniziale nel 2022.

Imparentato: La NASA finanzia sonde nucleari sulle lune ghiacciate, nuovi enormi telescopi spaziali e altre idee tecnologiche di vasta portata

Il trio aveva il compito di fornire un progetto preliminare del reattore e dei sottosistemi, una stima dei costi e un programma di sviluppo che potesse aprire la strada alla presenza umana sostenibile sulla superficie lunare per almeno 10 anni.

“La notte lunare è tecnicamente impegnativa, quindi avere una fonte di energia come questo reattore nucleare, che funziona indipendentemente il Sole “È un'opzione abilitante per l'esplorazione a lungo termine e gli sforzi scientifici sulla Luna”, ha affermato Trudy Curtis, direttrice del programma Technology Experimental Missions all'interno del Space Technology Mission Directorate della NASA, in una dichiarazione del 31 gennaio. dichiarazione .

Il reattore potrebbe essere particolarmente utile al polo sud della Luna, dove si ritiene che le aree permanentemente in ombra siano intrappolate Ghiaccio d'acqua E altre sostanze volatili.

La NASA prevede quindi di estendere i contratti della Fase 1 per migliorare la direzione del progetto per la Fase 2, che include la progettazione del reattore finale per la dimostrazione lunare. Si prevede che le offerte aperte per la seconda fase si apriranno nel 2025.

“Abbiamo ottenuto molte informazioni da tutti e tre i partner”, ha affermato Lindsay Caldon, direttrice del Fission Surface Energy Project presso il Glenn Research Center della NASA a Cleveland. “Dovremo prenderci un po’ di tempo per elaborare tutto e vedere cosa ha senso nella Fase 2 e ottenere il meglio dalla Fase 1 per determinare i requisiti per progettare un sistema meno rischioso per il futuro”.

La NASA ha dichiarato che dopo la seconda fase, la data prevista per la consegna del reattore sulla rampa di lancio sarà l'inizio degli anni '30.

L'agenzia ha stabilito i requisiti per un reattore da 40 kilowatt che utilizzi uranio a basso arricchimento e che pesi non più di 13.200 libbre (6.000 chilogrammi). Al di là di alcune restrizioni, l’agenzia ha concesso flessibilità, consentendo alle aziende di presentare approcci creativi e diversificati alla revisione tecnica.

Secondo la NASA, negli Stati Uniti, 40 kilowatt, in media, possono fornire elettricità a 33 famiglie.

Rappresentazione artistica di due astronauti che lavorano sulla Luna durante le operazioni lunari di Artemis. Tali operazioni potrebbero essere supportate dall’energia nucleare. (Credito immagine: NASA)

Il piano del reattore è uno di una serie di nuovi piani nucleari per lo spazio, incluso il lancio di un veicolo spaziale a propulsione nucleare, chiamato… Draco Entro l'inizio del 2026.

La NASA ha recentemente assegnato contratti per lo sviluppo di convertitori di energia Brighton più efficienti, essenziali per convertire l’energia termica dalla fissione nucleare in elettricità, a Rolls-Royce North American Technologies, Brighton Energy e General Electric.