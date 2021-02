Il cavo consentirà agli utenti di “importare” chat da altre applicazioni

WhatsApp sta attualmente affrontando un esodo di utenti in quanto molti, dopo aver annunciato modifiche alla propria privacy policy, hanno iniziato a cercare alternative.

Telegram è sempre stata una di quelle alternative, ma le modifiche alla privacy di WhatsApp hanno aumentato la sua popolarità tra gli utenti.

Le nostre vecchie conversazioni sono scomparse? Sarebbe un peccato eliminarne alcuni, ma la buona notizia è che Telegram può aiutarti.

Il rapporto 9to5Mac afferma che Telegram ha recentemente ricevuto un aggiornamento e ha introdotto nuovi strumenti.

L’app consente agli utenti di “importare” chat da altre app di messaggistica (supponendo che l’app consenta agli utenti di “esportare” chat).

Ciò significa che la cronologia chat con amici e familiari non andrà persa e non dovrai ricominciare da capo, il che potrebbe essere uno dei motivi principali per cui le persone sono riluttanti a lasciare WhatsApp.

9to5Mac ha notato che l’aggiornamento è stato rapidamente seguito da un altro aggiornamento in cui la funzionalità è stata rimossa. Ciò indica che la funzione ‘Importa’ potrebbe non essere completamente pronta per la prima serata, ma è bello vedere che questo è qualcosa che gli utenti di Telegram possono aspettarsi in futuro.

