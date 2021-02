Quali nuove funzionalità ti aspetti di più da Android 12?

Mentre la prima anteprima per sviluppatori di Android 12 dovrebbe arrivare in poche settimane, vorremmo sapere quali nuove funzionalità stai aspettando di più nella prossima versione del sistema operativo mobile di Google? Abbiamo elencato alcune idee che potrebbero interessarti.

Android 11 deve ancora essere completamente implementato da molti produttori, poiché Android 12 ha già iniziato a parlarne. La prossima importante versione del sistema operativo mobile di Google è oggetto di abbandono, mentre la prima anteprima per sviluppatori dovrebbe essere in pieno svolgimento tra poche settimane.

Modalità a una mano, modalità di gioco, modalità computer

In Frandroid, abbiamo immaginato Elenco delle nuove funzionalità di Android 12 Che vorremmo vedere applicato. Tra questi c’è una buona posizione di navigazione con una sola mano, mentre i diametri degli smartphone tendono ad aumentare nel tempo. Una migliore convergenza tra Android e Windows 10 non verrà rifiutata, Con la possibilità di installare l’applicazione Android su Windows.

Simile a ciò che Samsung ha pubblicato, mettere il computer (o la TV) sugli smartphone Android può essere un’ottima funzionalità per gli utenti. Come nel caso degli screenshot scorrevoli, che si possono sicuramente trovare sui dispositivi di fascia alta dei grandi marchi, ma rimane una caratteristica mancante in Android.

Quali funzionalità vorresti vedere su Android 12?

Infine, citiamo la modalità di gioco originale, che dovrebbe consentire, ad esempio, di tagliare le notifiche e migliorare le prestazioni quando si gioca a un gioco avido. Inoltre, una migliore protezione della privacy con nuove funzionalità, sebbene il modello di business di Google si basi in parte sull’acquisizione dei dati. Di tutte queste funzionalità, quale ti fa desiderare di più su Android 12?

READ Huawei Enjoy 20 SE è diventato ufficiale; Ha una grande batteria con il processore Kirin 710A Caricamento in corso Quali nuove cose ti aspetti con Android 12? Grazie per aver votato. Hai già votato per questo sondaggio. Seleziona una risposta.

Come al solito, la sezione commenti può essere l’occasione per spiegare la tua scelta e aggiungere un suggerimento non menzionato in questo articolo.