Microsoft eliminerà il browser Edge originale nel prossimo aggiornamento

Un aggiornamento di sicurezza di routine per Windows 10, che verrà rilasciato tra circa due mesi, non solo risolverà i buchi di sicurezza, ma eliminerà e installerà anche programmi o, più precisamente, il browser Edge dell’azienda ho mostrato Microsoft venerdì.

The Edge verrà rimosso dalla sua vecchia versione di PC che installerà l’aggiornamento che verrà rilasciato martedì 13 aprile. E la sua nuova versione è basata su Chrome Google lo installerà se non è già installato.

Da un lato, questo è un passaggio in qualche modo comprensibile. Questo perché il browser Edge originale, fornito con Windows 10 a luglio 2015, interromperà il supporto dopo l’aggiornamento della sicurezza il mese prossimo, previsto per il rilascio il 9 marzo. In altre parole, le vulnerabilità scoperte in questo browser non verranno corrette in seguito. D’altra parte, rimuovere un programma e installarne un altro senza il consenso dell’utente è un passaggio controverso, e l’azienda è già stata criticata per il suo utilizzo in passato, e non è chiaro il motivo per cui agli utenti non è consentita alcuna scelta in merito. . .

La rimozione originale di Edge è valida per tutte le versioni di Windows 10 dalla versione rilasciata nella prima metà del 2018 alla versione rilasciata alla fine dello scorso anno. La nuova installazione del browser è valida per le stesse versioni ad eccezione di quelle più recenti Questo è già arrivato con il nuovo browser. La società si impegna a sostituire il vecchio browser in seguito con versioni precedenti del sistema, aggiungendo che i collegamenti per il vecchio browser saranno sostituiti da collegamenti per il nuovo browser, ma senza modificare la posizione predefinita per gli utenti che hanno scelto i browser di altre società – un altro passo controverso.

