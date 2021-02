Sta emergendo anche వర్ un gruppo di tecnologia

Una biblioteca elettronica in ogni villaggio

Classifica di CM Jaganmohan Reddy su IT Review

Oggi, Amravati: il primo ministro Jaganmohan Reddy ha ordinato alle autorità di creare un parco tecnologico integrato a Visakhapatnam. Lo squash dovrebbe includere competenze all’avanguardia, un asilo nido, laboratori, amministratori delegati, IT, divisione della Commissione europea, centro informazioni (dati) del governo e torri IT. Venerdì il moderatore ha esaminato la politica sulla tecnologia dell’informazione elettronica presso l’ufficio del campo. Un’università per la tecnologia emergente dovrebbe essere fondata a Visakhapatnam per insegnare e ricercare applicazioni della tecnologia dell’informazione nei campi della robotica, intelligenza artificiale, cloud computing, tecnologie blockchain, analisi dei dati, scienza, elettronica avanzata, istruzione, salute, agricoltura e risorse idriche. Gli esperti di vari istituti, tra cui il famoso Institute of Information Technology, ne parleranno presto. A ogni villaggio dello stato deve essere fornito l’accesso a Internet entro tre anni. Il primo ministro Jagan ha ordinato la costruzione di un edificio speciale per la biblioteca Internet.

Concetto di tecnologia dell’informazione di tre città

Le città di concetto IT dovrebbero essere stabilite vicino a Visakhapatnam, Tirupati e Bangalore (confine di stato). È necessario adottare misure per creare un parco con il più alto livello di infrastrutture su un’area di almeno 2000 acri. Ogni aspetto della politica elettronica deve essere trasparente. CM Jagan ha detto: L’IT deve contribuire al progresso. Alla riunione hanno partecipato il ministro dell’Information Technology Mikabati Gutamredi et al.

L’appello di CM per il giubileo d’oro della vittoria militare

A nome del Ministero della Difesa indiano, il Magg. Gen. RK Singh (AP, Comandante in Capo di Telangana) CM Jagan è stato invitato a partecipare alle celebrazioni del Giubileo d’Oro a Tirupati il ​​18 di questo mese. Il Primo Ministro si è incontrato all’ufficio del campo venerdì e ha detto che stava celebrando il 50 ° anniversario della vittoria nella guerra del 1971 contro il Bangladesh.

Un incentivo per gli studenti del Republican Show

CM Jagan ha annunciato un incentivo in denaro di Rs 2 lakh per tutti gli studenti NCC che hanno vinto la Coppa del Primo Ministro durante la parata del Giorno della Repubblica a Delhi. Gli studenti vincitori della Coppa Shriasi Bhakta, Sresai Priya, Phargavi, Jyotsna, Haribrasad, Paratnayak, Nagasurish, Ramprashanth e Satish Kumar Reddy hanno incontrato CM Jagan all’ufficio del campo venerdì.