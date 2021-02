Quale tecnologia Metalenz offre prestazioni ottiche che superano i tradizionali obiettivi per fotocamere per smartphone con un solo obiettivo? Gigasin

Harvard Venture CompanyMetalinsUtilizzando la nanotecnologia, abbiamo sviluppato un obiettivo che riduce al minimo le unità della fotocamera con prestazioni ottiche che superano quelle delle lenti per smartphone convenzionali.

Nuova tecnologia delle lenti pronta per avviare le fotocamere dei telefoni | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2021/02/a-new-lens-technology-is-primed-to-jumpstart-phone-cameras/

Il primo iPhone è apparso nel 2007Una fotocamera in grado di scattare foto da 2 mega pixelÈ stato installato. Successivamente, le prestazioni della fotocamera negli smartphone sono migliorate e Samsung ha annunciato a gennaio 2021.Galaxy S21 UltraÈ dotato di una fotocamera in grado di catturare foto ad alta risoluzione da 108 MP. Oltre all’hardware, sono state migliorate anche le prestazioni del software come l’elaborazione HDR in situazioni in cui vi è una grande differenza nella luminosità e nel trattamento di riduzione del rumore in luoghi bui.

Un fotografo professionista utilizza la fotocamera dell’iPhone 12 Pro per rivedere e testare sia software che hardware avanzati: GIGAZINE



Tuttavia, nonostante il miglioramento delle prestazioni del sensore di immagine e del software della fotocamera per smartphone come indicato sopra, non c’è stata alcuna innovazione tecnica per quanto riguarda le prestazioni dell’obiettivo.Carl ZeissMa l’ultimo decennio non ha rivoluzionato. Il sistema ottico di lenti installato negli smartphone negli ultimi anni è stato migliorato con l’aggiunta di più lenti e l’adozione di lenti asferiche. Obiettivi da 4 a 7. Più oggetti vuoi mettere nella fotocamera , più spazio hai bisogno. ” Indica che influisce sul gonfiore dell’unità videocamera.



Tecnologia dell’Università di Harvard per il controllo della rifrazione della luce e delle aberrazioni mediante piccole struttureL’ottica superficialeFondato nel 2017 da Robert Devlin, che studiava “Metalins”, Metalenz consisteva in una singola lente in wafer di vetro da 1 mm x 1 mm a 3 mm x 3 mm e più lenti convenzionali. Siamo riusciti a fornire prestazioni ottiche superiori al sistema.



Si dice che la lente sviluppata da Metalenz sia dotata di milioni di nanostrutture circolari di diversi nanometri. “Le lenti curve generali rifrangono la luce accelerandola e rallentandola”, ha detto Devlin. “Le lenti sviluppate da Metalenz hanno nanostrutture individuali che rifrangono la luce allo stesso modo delle lenti convenzionali”. Ha anche un lavoro. Combinando nanostrutture di diversi diametri, è possibile correggere la diffrazione e la distorsione dell’immagine allo stesso modo della combinazione di più lenti curve.

Si dice che l’obiettivo sviluppato da Metalenz sia in grado di catturare immagini con la stessa qualità di immagine di un sistema di telecamere utilizzando un obiettivo convenzionale con un obiettivo singolo. Di conseguenza, Devlin afferma che le dimensioni della fotocamera possono essere ridotte. Inoltre, Devlin ha affermato: “Gli obiettivi Metalenz forniscono più luce al sensore di immagine rispetto agli obiettivi convenzionali, quindi puoi catturare foto luminose, così come la tecnologia di riconoscimento facciale di Apple .Face IDIl sensore 3D utilizzato in tali applicazioni consuma una grande quantità di energia quando irradia il laser per scansionare il target, ma con una lente Metalenz è possibile bloccare l’uscita del laser, risparmiando energia. Aiuta anche “, afferma i vantaggi dell’utilizzo di Metalenz come fotocamera per smartphone.



Metalenz ha già firmato contratti con due produttori di semiconduttori e prevede di iniziare a produrre moduli per fotocamere con montaggio dell’obiettivo sviluppati da Metalenz entro la fine del 2021.