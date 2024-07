Il tuo feed di Google Discover è più utile di quanto potresti pensare

Puoi trovare il feed di Google Discover in diversi posti: è sufficiente scorrere dalla schermata iniziale sulla maggior parte dei telefoni Android ed è in primo piano e al centro nelle app Google Androide E iOSQuesto appare anche nella nuova scheda di Google Chrome sui dispositivi mobili. Tuttavia, a mio parere, non riceve abbastanza attenzione.

Probabilmente sei già un seguace di Google Discover e fai affidamento su queste pagine quotidianamente, ma in base alle persone che conosco, che in realtà rappresentano un segmento molto piccolo della popolazione mondiale, questo riassunto costantemente aggiornato di notizie, recensioni e altri aggiornamenti non è ampiamente conosciuto.

Il feed di Google Discover mostra articoli web di alta qualità e altre informazioni (come i risultati sportivi) che sono particolarmente utili per te: puoi personalizzare la funzionalità in diversi modi.

Come creare un feed di Google Discover

Discover inizia fornendoti informazioni rapide.

Diritto d'autore: Life Hacker

Google Discover funziona subito e non è necessario perdere tempo a configurarlo prima di utilizzarlo. Puoi trovarlo in uno qualsiasi dei posti che ho menzionato sopra, ma qui mi concentrerò sull'utilizzo su un telefono Pixel (funziona in modo simile su altre app): scorri verso sinistra dalla schermata principale per visualizzarlo.

Come ormai sicuramente saprai, Google sa molto su di te in base alla cronologia delle ricerche e ad altre attività all'interno delle sue app e queste informazioni vengono utilizzate per popolare il tuo feed Discover. Il feed di ognuno è diverso, ma potresti vedere il meteo nella tua posizione, gli ultimi risultati della tua squadra sportiva preferita e i luoghi su Google Maps che hai cercato di recente.

Se il tuo feed Discover funziona come previsto, dovresti anche vedere un elenco di articoli online pubblicati di recente che corrispondono ai tuoi interessi (tecnologia, scienza, calcio nel mio caso): puoi fare clic su uno qualsiasi di questi per visualizzarli. Potresti anche visualizzare collegamenti ad app e strumenti Google, come Google Translate o il servizio di Google per rimuovere le tue informazioni personali dai risultati di ricerca web.

Il feed di Discover non ha fine: continua a scorrere verso il basso per visualizzare altri consigli su cosa leggere. Se desideri nuovi collegamenti, vai nella parte superiore dello schermo e scorri verso il basso per aggiornare. Il contenuto che vedi dipende dalla tua attività web e in-app e se desideri una panoramica di come raccogliamo questi contenuti, vai su La dashboard del tuo account Google In linea.

Come personalizzare il tuo feed di Google Discover

Di' a Google cosa non ti interessa.

Diritto d'autore: Life Hacker

Se gli articoli consigliati che vedi nel tuo feed di Google Discover non sono di tuo gusto, puoi modificarli in diversi modi. Puoi toccare l'icona del cuore sugli articoli che ti piacciono davvero, ad esempio, e a volte vedrai una fila di emoji facciali nella griglia per fornire feedback su un particolare consiglio.

Fai clic sui tre punti accanto a qualsiasi articolo e puoi dire a Discover che non sei interessato all'articolo in particolare o all'argomento dell'articolo in generale. Lo stesso menu a comparsa consente anche di bloccare il contenuto da una fonte specifica. Per configurare ulteriormente il tuo feed di notizie, fai clic su Gestisci i tuoi interessi Il collegamento è sulla stessa schermata.

Vedrai alcune delle tue ricerche recenti su Google, nonché gli elementi che hai salvato in app come Google Maps. Tutto ciò che ti è piaciuto nel tuo feed Scopri apparirà anche qui toccando l'icona del cuore. Per tutti questi elenchi, puoi rimuovere rapidamente le voci semplicemente facendo clic su di essi, se non desideri visualizzare i relativi consigli. Vedrai anche gli argomenti che hai detto di non interessarti e potrai modificare anche quell'elenco.

Infine, puoi toccare la tua immagine del profilo (in alto a destra) per accedere a una serie di opzioni relative a Discover e al tuo account Google in generale: L'opzione principale per Discover è Interessiche ti porta alla schermata di cui abbiamo già parlato, ma potrai anche visualizzare (e cancellare) la cronologia delle ricerche di Google, vedere il tuo profilo Google pubblico e altro ancora.