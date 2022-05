Bloober Team e Sony gestiranno i nuovi livelli PS Plus o Silent Hill?

Blooper .squadra Firma un “Importante contratto di licenza e distribuzione” con Sony Interactive Entertainment oggi. Mentre molti credono che l’accordo di Sony sia quello di mettere i giochi del team Bloober su nuovi livelli PS Plus come PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, altri credono che potrebbe anche essere collegato alla fuga di notizie di Silent Hill avvenuta oggi.

Modalità giochi a squadre Bloober su PS Plus

Bloober Team è meglio conosciuto per il franchise Layers of Fear e per la sua ultima versione, The Medium, ma la sua storia risale a prima che iniziasse a specializzarsi in giochi horror. Hanno pubblicato il loro primo Egyptian History of Engineering, Empire e Paper Wars: Cannon Fodder su PSP. Lo hanno seguito con A-Men, A-Men 2 e Deathmatch Village su PS3 e PS Vita. Due giochi d’azione – Basement Crawl e Brawl – sono arrivati ​​su PS4 prima che si trasformassero in horror; Layers of Fear, Layers of Fear 2, Observer_ e Blair Witch sono stati rilasciati su PS4. Il loro ultimo titolo è stato The Medium su PS5.

Sicuramente posizionare questi 12 titoli su PS Plus si qualificherà come “Distribuzione di titoli di emittenti specificati nel nuovo sistema di distribuzione” come descritto in Contratto di distribuzione della licenza (Tradotto da rosso). L’accordo prevede quanto segue:

Il Consiglio di Amministrazione di Bloober Team SA con sede a Cracovia (di seguito “l’emittente”) informa che l’emittente ha stipulato in data odierna un importante accordo di licenza e distribuzione con Sony Interactive Entertainment LLC Per distribuire gli indirizzi degli emittenti selezionati nel nuovo sistema di distribuzione. I dettagli, comprese le date di rilascio, saranno riportati dall’emittente in rapporti correnti separati. A giudizio dell’emittente, la vendita del capitale avrà un impatto sui risultati finanziari dell’emittente per il 2022 e periodi successivi.

Mentre PS Plus sarebbe la spiegazione più logica per l’accordo, c’è anche la possibilità che abbia qualcosa a che fare con Silent Hill che si dice sia in fase di sviluppo per Bloober Team. Le immagini presumibilmente del nuovo gioco di Silent Hill erano Trapelato prima oggiIl loro aspetto è tipico dello stile del team Bloober. Lo sviluppatore sta anche lavorando su un file New Layers of Fear Project in Unreal Engine 5 e sta collaborando con Rogue Games per “Originale, indimenticabile, KikasIl gioco di nuova generazione.

In altre notizie, il rapporto finanziario del genitore di FromSoftware Kadokawa lo indica DLC Anello Elden Potrebbe essere in arrivo. Altrove, Sony potrebbe diventarlo 3a più grande azienda di gioco Si ritiene inoltre che l’accordo Microsoft-Activision potrebbe essere abbastanza grande da spingere Microsoft al secondo posto.