Se non c’è connessione a Internet, perché un cucciolo di dinosauro appare su Google Chrome?

Un minuscolo dinosauro appare nel browser Google Chrome quando la connessione Internet è disattivata durante la navigazione in Internet su un laptop o un telefono cellulare. Come e perché esce un piccolo dinosauro quando Internet non funziona? Molti potrebbero fare una domanda del genere. Risponderemo a questa domanda per te.

Tutto su Google è premuroso. Lo stesso è il caso di T-Rex. Questo gioco di dinosauri inizia se la connessione a Internet viene interrotta per qualsiasi motivo. Internet interrompe tutto il tuo lavoro. Questo è quando il dinosauro ti ricorda l’età della pietra. A quei tempi non c’erano né WiFi né Internet. Il dinosauro entra nel browser quando Internet è spento per ricordarti quell’ora. Il gioco è stato caricato su Google nel 2014 circa. Anche le informazioni su di lei sono interessanti.

Secondo Google, il gioco viene giocato 270 milioni di volte ogni mese.

Alcune grandi aziende hanno fatto una richiesta speciale a Google per consentire loro di disabilitare il gioco quando Internet si blocca.

A causa della popolarità di questo gioco, Google ha anche assegnato una posizione speciale. Quindi puoi giocare a questo gioco anche se non hai Wi-Fi o connessione Internet disabilitata – https://elgoog.im/t-rex/

La domanda è stata posta sul sito web di Quora Answer. Questa informazione è stata fornita da Vinod Jungle durante la risposta.