Video: coreografia degli incredibili robot da ballo Boston Dynamics

I Boston Dynamics hanno pubblicato un video sul loro canale YouTube dove puoi vedere tre dei loro robot ballare al ritmo della canzone “Do You Like Me?” Sebbene non sia la prima volta che questi dispositivi danzano, la verità è che in questo caso l’ottimo coordinamento coreografico tra i tre dispositivi è sorprendente.

Di Infobae

La prima cosa sulla scena è Atlas, un robot che pesa 80 chilogrammi e misura 1,5 metri di lunghezza. Dopo pochi secondi è stato aggiunto un altro atlante per muoversi in modo coordinato.

Questi modelli sono dotati di uno dei sistemi idraulici più compatti al mondo. La sua combinazione di motori, valvole e 28 collegamenti idraulici gli conferiscono un’eccellente mobilità. Atlas è anche bravo a lavorare con i pirouat, ed eccelle anche a ballare, come si può vedere dal video, poiché i due robot in questo modello allargano le braccia da un lato all’altro e muovono facilmente le gambe.

Dopo un po ‘è stato aggiunto il famoso modello Spot quadruplo. Il cane robot salta e muove gli arti in perfetta coordinazione mentre insegue la coreografia insieme agli altri robot Atlas. La piattaforma principale di Spot fornisce navigazione avanzata e consapevolezza della navigazione su scale e terreni irregolari, raccogliendo informazioni 2D e 3D grazie a sensori integrati.

La patch è stata utilizzata per molteplici scopi durante questa pandemia. È stato utilizzato negli ospedali degli Stati Uniti per aiutare i medici a monitorare i pazienti a distanza, nonché per aiutare a mantenere le distanze sociali nei luoghi pubblici di Singapore.

Inoltre, i ricercatori della NASA / JPL-Caltech hanno recentemente lanciato un progetto per esplorare e apprendere di più sugli angoli nascosti di Marte che include l’uso di un modello modificato di queste quadruple autonome di Boston Dynamics. Una delle abilità più apprezzate di Spot è la sua capacità di muoversi su terreni accidentati a un buon ritmo. Il ritmo, come si vede nella clip, possono mantenerlo anche durante la danza.

L’ultimo ad apparire sulla scena è l’handle, un robot progettato principalmente per spostare scatole e scaricare camion. Funziona su ruote e dispone di un software di visione ad apprendimento profondo per l’identificazione e la localizzazione delle scatole. Nel video, si vede muovere le articolazioni delle gambe su e giù, così come il suo braccio robotico al ritmo della musica.

Boston Dyanmics è una delle aziende più promettenti nel settore della robotica. L’azienda è stata fondata nel 1992 dall’ingegnere Mark Raibert, un ex professore presso il Massachusetts Institute of Technology. Nel 2013 è stata acquisita da Google, nel 2017 è stata acquisita dalla giapponese SoftBank e il 10 dicembre è stata acquisita da Hyundai.

Per vedere il video, vai su Infobae