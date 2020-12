Questa linea è stata lanciata ufficialmente dai telefoni Xiaomi ed è in grado di aggiornare MIUI 12.5

Aggiornamento MIUI 12.5.0 [Sina.com]

SuaraMalang.id – ufficialmente Xiaomi Lancia la sua ultima interfaccia, MIUI 12.5. Vengono introdotte diverse nuove funzionalità, come miglioramenti alle funzioni di privacy, applicazioni migliorate e capacità di comunicare con i computer.

MIUI 125. Si afferma che sia più leggero, veloce ed efficiente rispetto alla versione precedente. Ciò è dimostrato dall’uso di uno schermo che occupa il 20% in meno di memoria, il 25% in meno di energia e il 35% in meno di memoria in background.

Sulla base dei rapporti Circuito GSMMercoledì (30/12/2020), Xiaomi ha anche affermato che MIUI 12.5 ha il numero più basso di app predefinite rispetto ad Apple, Huawei, Oppo, Vivo e Meizo. Le app predefinite mostrate sono solo la fotocamera, il telefono, le impostazioni e nessun bloatware.

La funzione di sicurezza MIUI 12.5 impedirà alle app di accedere alla posizione dell’utente, ai dati personali, di accedere agli appunti e di non memorizzare password o altre informazioni sensibili. Ecco l’elenco dei telefoni Xiaomi che riceveranno l’esperienza MIUI 12.5 chiusa: