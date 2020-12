Canon potrebbe rilasciare la sua versione DJI OSMO Pro: i brevetti

Il noto gigante della fotocamera Canone Potrebbe funzionare su una fotocamera e un gimbal completamente nuovi, che potrebbero essere gli stessi e rivali di DJI Osmo Pro. Un nuovo brevetto ha rivelato il design di questo hub, che è in qualche modo simile all’Osmo Pro lanciato alcuni anni fa.

Dato il nuovo brevetto, il nuovo gimbal di Canon sembra essere dotato di un ampio display posteriore per la visualizzazione e due joystick per controllare l’hub. Il brevetto arriva anche con disegni per questo, che rivelano anche il design generale del prodotto. L’impugnatura che ospita la batteria, il giunto cardanico a doppio asse, il display posteriore, i controller e il sensore della fotocamera stesso possono essere visti come il punto di montaggio per gli obiettivi.

In particolare, il sensore della fotocamera ha anche una slitta calda sulla parte superiore, che probabilmente monterà accessori sopra di essa. Inoltre, sembra anche che ci siano diversi pin nella grafica. Ciò significa che ci saranno alcuni accessori che traggono energia direttamente dalla batteria principale del Gimbal o addirittura condividono i dati. Un esempio è un flash esterno. Si può anche osservare quello che sembra essere un interruttore a levetta, che può essere nelle installazioni di telecamere o per rimuovere gli obiettivi, secondo DroneDJ Trasferimento.

Il design del gimbal a due assi offre vantaggi e svantaggi, poiché può migliorare la stabilità eliminando la necessità di un asse di inclinazione per stabilizzare il giunto cardanico. Anche se eliminerebbe anche la possibilità di prendere colpi di rotolamento. Il gimbal Canon può essere controllato con due joystick e l’ampio touch screen. Si può anche vedere un pulsante più grande, che sarebbe probabilmente il pulsante shitter della fotocamera. Purtroppo questo è solo un brevetto e non abbiamo modo di sapere se Canon sta effettivamente lavorando su questo prodotto. Tuttavia, la società potrebbe tentare di espandere la propria gamma di prodotti.

