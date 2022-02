Telegram ottiene reazioni migliori, adesivi video, emoji interattive e altro ancora

Telegram ha aggiornato La sua app per iPhone e iPad con diverse nuove funzionalità, inclusi nuovi adesivi video facili da realizzare, reazioni migliori, emoji interattive, navigazione migliorata tra le chat e altre aggiunte e miglioramenti.



Gli adesivi video di Telegram si sono rivelati una funzionalità popolare sulla piattaforma di chat e nell’ultima versione dell’app è stato aggiunto il supporto per gli adesivi convertiti da video normali.

Ciò significa che la creazione di adesivi animati dettagliati non richiede più software specializzati come Adobe Illustrator se gli utenti vogliono crearne di propri. Per i creatori interessati, Telegram ha un manuale del video adesivo con tutti i dettagli.

La versione 8.5.1 dell’app offre anche migliori reazioni ai messaggi. Gli utenti ora possono tenere premuta una reazione per inviare una reazione più ampia e le reazioni sono ora sincronizzate, in modo che i destinatari vedano le animazioni in tempo reale. Inoltre, le reazioni ora hanno uno stato di lettura.

Ci sono anche cinque nuove reazioni che possono essere inviate opzionalmente come emoji interattive con effetti a schermo intero sincronizzati. Includono una faccia sorridente con tre cuori, una faccia sconvolta, una faccia pensante, una faccia che indossa e le mani che battono le mani.

Nel frattempo, la navigazione attraverso le chat in Telegram è stata migliorata. Quando si salta tra i canali non letti o si spostano tra le chat, gli utenti possono ora tenere premuto il pulsante “Indietro” per tornare a una chat specifica tramite un menu a comparsa. Anche l’apertura di chat da messaggi inoltrati, collegamenti, nomi utente, profili e così via li aggiunge al menu.

Altrove, gli sviluppatori di Telegram hanno migliorato la qualità delle chiamate, aggiunto il supporto per la traduzione in pagine di Visualizzazione istantanea (e bios su iOS), aggiunto l’opzione per inviare messaggi silenziosi dal menu di condivisione e incluso nuove animazioni quando si toccano le icone nella barra delle schede.

La versione 8.5.1 di Telegram è disponibile ora su App Store per iPhone e iPad.