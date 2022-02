Gli strumenti Spin e Swing di Joby ti consentono di aggiungere un po’ di movimento ai video del tuo smartphone

Joby, l’azienda dietro i treppiedi GorillaPod, ha creato due nuovi dispositivi rivolti ai creatori di contenuti che scattano con i loro telefoni ma desiderano comunque scatti dall’aspetto professionale. il $ 90 e Altalena da 130 dollari (I dispositivi su cui montare il telefono sono venduti separatamente, ma alcuni creatori potrebbero già avere ciò di cui hanno bisogno) Progettato per funzionare come dispositivi relativamente piccoli ed economici che puoi utilizzare per imitare i movimenti che una testa o un cursore possono produrre per controllare il movimento senza il necessità di un operatore o attrezzatura addestrati Installazione pesante. Oh, e si caricano con USB-C, che è sempre un vantaggio.

Per chi non ha familiarità con il processo di produzione video, aggiungere movimento ai tuoi scatti può essere una cosa difficile da affrontare: devi sapere come muovere la telecamera senza intoppi, pur restando te stesso nella ripresa. L’approccio di Joby per risolvere questo problema è con questi dispositivi che monti su un treppiede, quindi colleghi il telefono ad esso. L’app utilizza quindi la tecnologia Bluetooth per controllare gli attuatori nei dispositivi, che muovono fisicamente il telefono, ruotandolo con una rotazione, spostandolo da un lato all’altro o in un arco con uno swing. Ecco alcune animazioni che li mostrano in azione: puoi anche guardare l’interessante annuncio di Joby’s per Spin and Swing di seguito.

Ci sono altri strumenti che puoi usare per ottenere questo tipo di mosse, anche al di fuori di esso Materiale professionale utilizzato dagli studi di produzione video e da Hollywood. Ad esempio, alcuni gimbal ti permetteranno di effettuare una panoramica programmabile e avranno il vantaggio aggiuntivo di fungere da stabilizzatore quando tenuti in mano. È anche probabile che sia molto più costoso – OM 5 focalizzato sul telefono da DJI Sono $ 160 e $ 70 in più rispetto allo spin. L’OM 5 può spostare il telefono su due assi contemporaneamente, inclinando o spostando la fotocamera, il che potrebbe renderlo un’opzione migliore rispetto a due giri e Staffa di inclinazione $ 30 da Joby’s In molti scenari (potrebbe essere più facile tenere asciutti un paio di giri e un pezzo di plastica se sei un blogger di viaggi). Ma se stai solo cercando di ottenere uno scatto veloce con qualcosa montato su un treppiede, lo Spin dovrebbe essere più che sufficiente.

Anche un perno non sarebbe un’ottima alternativa a un’amaca. Certo, puoi provare a completare un movimento simile a un cursore con OM 5, ma a meno che tu non abbia qualche abilità seria, lo scatto finale probabilmente non sembrerà del tutto corretto. A proposito, non è per schiacciare i gimbal: sono ottimi strumenti ed è incredibile che tu possa acquistarne uno per $ 160, montarci il telefono e ottenere risultati che sarebbero andati bene per una piattaforma professionale un decennio o due fa.

Ma anche i gimbal non sono perfetti per tutto, e penso che ci sia sicuramente un posto per quelli che Joby’s vende: sono entusiasta di vedere le cose eccitanti e inaspettate per cui le persone li usano e cercherò di resistere all’impulso di acquistare uno swing me stessa. (Personalmente, voglio vedere se può ripetere gli scatti con una precisione sufficiente per alcuni effetti visivi decentemente convincenti. Potrei anche provare ad hackerarlo per vedere se posso usarlo con una piccola fotocamera mirrorless invece di un telefono.)

Spin e Swing sono disponibili per l’ordine sul sito web di Joby. L’azienda offre anche diverse combinazioni se non l’hai fatto Hai già un treppiede su cui montarlo o porta telefono Per collegare il tuo dispositivo al pezzo in movimento. L’app Joby è disponibile per iOS o AndroideInoltre, Spin e Swing possono entrambi spostare dispositivi che pesano più di un chilo, quindi dovresti essere in grado di usarli anche con un telefono di grandi dimensioni in una custodia ingombrante: per riferimento, l’iPhone 13 Pro Max è poco meno di mezzo chilo, e l’S21 Ultra è un pelo più leggero di così.