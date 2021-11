Lascia perdere.. Applicazione di avvio come aiuto | Errando Startup in Kerala | Manorama Online Sampadyam

Diciamo che hai dimenticato di prendere qualcosa di importante quando sei tornato a casa dall’ufficio la mattina; Sentiti libero di andare in ufficio. Il servizio di start up sarà a disposizione per consegnare puntualmente la merce in sede. Il servizio sarà disponibile tramite Erando, un’app gestita da Shamir Pathayakandi, nativo di Malappuram Ikkarappadi. Dopo aver studiato per un Master in Microbiologia e aver lavorato per un po’ all’estero, Shamir ha avuto un’idea di progetto e ha avviato una startup. Il servizio è attualmente disponibile a Kochi, Kozhikode, Thiruvananthapuram e Bengaluru. Erando prevede di espandere presto i suoi servizi a più città nel sud dell’India. La società sta prendendo di mira Hyderabad, Chennai, Coimbatore, Mysore, Mangalore e Trisur.

La startup è iniziata nel 2016 con un’app per la consegna di cibo chiamata Food on Touch. Il servizio consisteva nel consegnare il cibo del ristorante a chi ne aveva bisogno su richiesta. Rendendosi conto che i dipendenti non avevano molto lavoro da fare dopo l’orario stabilito, sono intervenuti anche nella distribuzione della spesa. Dopo aver realizzato che si trattava di un successo, Btub ha iniziato a offrire servizi basati sull’app Btc. Il servizio di ritiro e riconsegna è uno dei servizi più richiesti al momento. Il concetto è lavorare per supportare un negozio o un ufficio.

La prima app di consegna locale

Nel 2018 il nome è stato cambiato in Erando. Errore significa letteralmente lavoro o compito. Secondo Shamir, il nome dell’azienda, Erando, è stato scelto per indicare un viaggio per soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Shameer Erando è descritto come la prima app di consegna locale super veloce del Kerala.

I gettoni Pooja possono essere prenotati nel tempio

Coloro che aprono piccoli uffici dovranno pagare una grossa somma di denaro per trattenere il personale per esigenze come l’uscita. Tale importo può essere risparmiato mensilmente utilizzando invece il servizio Erando. L’azienda sarà pronta come una persona sempre disponibile per tali stabilimenti. BTC offre una serie di servizi, inclusi gli acquisti istantanei quando a un cliente viene fornita una lista di acquisti. A partire dalla prenotazione dei gettoni della puja al tempio, sono disponibili anche servizi come il pagamento delle bollette dell’elettricità e del telefono, il pagamento delle forniture per l’ufficio e la consegna delle medicine a domicilio agli anziani.





Si può solo immaginare quanto costerebbe se andasse a comprare oggetti in macchina. Una piccola frazione del costo della benzina sarà sufficiente per servire l’Erando. Al momento, l’importo minimo addebitato ai clienti è di soli Rs 80. Ogni giorno più di duemila persone visitano l’app Erando per vari scopi. Al momento della chiusura, aveva raggiunto oltre 3000. La ragione per accettare Erando è che svolge fedelmente molti compiti che fanno perdere tempo nella sua frenetica vita quotidiana. Il successo dell’azienda è dovuto al desiderio delle persone di avere tutto sotto un unico ombrello in linea con l’era digitale.

I principali imprenditori Vineet Abraham, direttore e angel investor del Baby Memorial Hospital, e Abdul-Jabbar, direttore del Toyota Trust, hanno investito nella società. Concentrandosi maggiormente sullo spazio B2B, Erando è anche partner di consegna per diversi marchi leader in Kerala, tra cui Abad Group e Daily Fish.

