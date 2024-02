Annunciate le nuove leggende di Pokémon per il 2025: Pokémon Presents 2024

The Pokémon Company ha annunciato Pokémon Legends: ZA per Nintendo Switch, il seguito del popolarissimo Pokémon Legends Arceus uscito nel 2022. Il seguito è stato rivelato durante lo streaming Pokémon Presents di martedì, che includeva anche un nuovo Pokémon GCC. Uscirà nel 2025.

Sebbene non sia stato mostrato molto durante lo streaming, abbiamo ottenuto alcuni dettagli. Tra le altre cose, sarà ambientato a Luminopoli, che i fan riconosceranno dalla regione di Kalos in Pokémon X e Y. Rilasciato poco più di 10 anni fa su Nintendo 3DS, Pokémon

Pokemon Legends: ZA tenterà di basarsi sui successi di Pokemon: Legends Arceus, che ha introdotto un vero e proprio mondo aperto per Pokemon insieme a nuove meccaniche di caccia. All'epoca scrivemmo: “Pokémon Legends: Arceus è un ambizioso rinnovamento che riesce a rivoluzionare le iconiche esperienze di cattura e combattimento dei Pokémon, ma sfortunatamente è ambientato in un mondo insipido, vuoto e talvolta noioso”.

Schermate del trailer di Pokémon Legends ZA – Regali Pokémon

Tuttavia, Pokémon Legends: Arceus è stato un enorme successo, vendendo circa 6,5 ​​milioni di copie nella prima settimana di uscita. Lo abbiamo definito uno dei 10 migliori giochi Pokemon e abbiamo notato che si concentra più sulla raccolta piuttosto che sul combattimento.

Pokemon Legends: ZA torna a Kalos

A parte il fatto che è ambientato nella regione di Kalos e sembra presentare il ritorno delle megaevoluzioni, non si sa molto di Pokémon Legends: ZA. Il trailer mostrava una serie di grafica stilizzata e video wireframe, nonché il familiare simbolo delle Mega Evoluzioni di X e Y.

La descrizione ufficiale recita: “Pokémon Legends: ZA, un'ambiziosa new entry nella serie di videogiochi Pokémon, verrà lanciato sulle console Nintendo Switch nel 2025! Una nuova avventura attende all'interno di Luminopoli, dove è in corso un piano di riqualificazione urbana per dare forma alla città.” in un luogo che appartiene a tutti.” Di persone e Pokemon.”

Le megaevoluzioni sono ufficialmente tornate in Pokémon Legends: ZA e si stanno dirigendo verso la regione di Kalos.

Potrebbe esserci un indizio interessante nello stile del trailer. Laddove Pokémon Legends: Arceus ha catturato l'estetica dell'antico Giappone, il trailer di Pokemon Legends: ZA sembra intenzionalmente futuristico. Pokémon si sta trasformando in un vero e proprio gioco cyberpunk? Dovremo solo vedere. In particolare, il tweet di Nintendo of America afferma che è stata preparata una nuova avventura completamente all'interno di Luminopoli, il che significa che le vaste pianure di Arceus lasceranno il posto a un ambiente più urbano questa volta.

In un modo o nell'altro, sembra che il 2025 sarà un anno impegnativo poiché i Pokémon sembrano destinati a unirsi a un anno impegnativo con GTA VI e altri grandi successi. Per saperne di più, dai un'occhiata a tutto ciò che è stato annunciato nello streaming di Pokémon Presents di oggi.

