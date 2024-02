Elon Musk contatta Satya Nadella per risolvere un problema con il suo computer Windows

Elon Musk ha espresso il suo fastidio per la configurazione obbligatoria dell'account Microsoft per i computer Windows.

Il magnate della tecnologia Elon Musk ha recentemente contattato il CEO di Microsoft Satya Nadella, esprimendo le sue riserve sull'obbligo di un account Microsoft obbligatorio sul suo laptop Windows appena acquistato. Musk ha condiviso questa interazione sulla sua piattaforma “Gli ho appena mandato un messaggio”, ha risposto.

Gli ho appena mandato un messaggio -Elon Musk (@elonmusk) 25 febbraio 2024

In un messaggio di testo diretto a Nadella, Musk ha espresso il suo fastidio per la configurazione obbligatoria dell'account Microsoft per i computer Windows. Questo scambio è stato rivelato dopo che Nadella ha annunciato la collaborazione di Microsoft con Mistral AI. Tuttavia, Musk ha indirizzato la conversazione verso preoccupazioni più quotidiane, dicendo: “Satya, non voglio essere una seccatura, ma per favore consenti alle persone di configurare un nuovo PC Windows saltando la creazione di un account Microsoft.”

Ha aggiunto che “questa opzione scompare se il computer è connesso al WiFi” e si è lamentato del fatto che “anche se vuoi registrarti, non ti permetterà di utilizzare un indirizzo email di lavoro e io *solo* ho indirizzi email di lavoro!”

Satya, non voglio essere una persona maliziosa, ma per favore consenti alle persone di configurare un nuovo PC Windows saltando la creazione di un account Microsoft. Questa opzione scompare se il tuo computer è connesso a una rete WiFi. Inoltre, anche se desideri registrarti, non ti sarà consentito utilizzare un indirizzo email di lavoro e io… -Elon Musk (@elonmusk) 26 febbraio 2024

Questa linea di conversazione ha lasciato divertiti molti utenti.

“Questo passerà alla storia come il post di supporto tecnico più popolare di sempre”, ha commentato un utente.

Questo passerà alla storia come il post di supporto tecnico più popolare di sempre. – Min Choi (@minchoi) 26 febbraio 2024

“Sii così ricco da poter trattare l'amministratore delegato di MS come un rappresentante del servizio clienti”, ha scritto un altro.

Sii così ricco da poter trattare il CEO di MS come un rappresentante del servizio clienti. – Il mondo sociale (@socially321) 26 febbraio 2024

Un altro commento diceva: “Reclami da parte dei clienti dell’uomo più ricco del mondo”.

Reclami da parte dei clienti dell'uomo più ricco del mondo.???? — Beast_ETH_ (@X_Beast_ETH) 26 febbraio 2024

Mentre uno diceva: “Capisci che stai invecchiando quando chiedi a Microsoft la risoluzione dei problemi invece di cercare su Google”.

Sai che stai invecchiando quando chiedi a Microsoft la risoluzione dei problemi invece di cercare su Google -Chand (@chandtailor) 26 febbraio 2024

Elon Musk ha successivamente rivelato di essere riuscito ad accedere al suo laptop Windows senza dover creare un account Microsoft. Un utente ha suggerito una soluzione alternativa, che Musk ha provato e successivamente condiviso su X.

Ha pubblicato: “Infine, grazie. Il mio portatile si è connesso automaticamente a una rete WiFi locale senza chiedere la password. Sono riuscito a saltarla semplicemente deselezionandola.”

Alla fine ci sono riuscito, grazie. Il laptop si connette automaticamente a una rete WiFi locale che non dispone di password senza chiedere. Sono stato in grado di saltare semplicemente deselezionandolo. -Elon Musk (@elonmusk) 25 febbraio 2024

Satya Nadella ha assunto la carica di amministratore delegato di Microsoft nel 2014.