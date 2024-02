Il tanto atteso aggiornamento Stardew Valley 1.6 ottiene una data di rilascio di marzo su PC

Stardew Valley festeggia oggi il suo ottavo anniversario (sì, non potevo crederci neanche io) e lo sviluppatore Eric “ConcernedApe” Barone ha celebrato l'occasione annunciando la data di rilascio dell'attesissimo aggiornamento 1.6 per il suo amato simulatore di vita agricola – che sarà in arrivo su PC il 19 marzo, con versione console e mobile “il prima possibile”.

L'aggiornamento Stardew Valley 1.6 è stato rivelato nel giugno 2022, quando Baron ha avvertito che sarebbe stato di portata relativamente modesta e “si sarebbe concentrato principalmente sul modding”. Tuttavia, da allora è cresciuto in modo significativo, con Baron che finora ha confermato che porterà un nuovo festival principale, due nuovi mini-festival, nuovi oggetti e ricette di creazione, nuove linee di dialogo, un nuovo tipo di fattoria, nuove funzionalità di fine gioco. contenuto e un inverno. Vestiti per gli abitanti dei villaggi, un nuovo baule più grande, modalità cooperativa per 8 giocatori su PC e, cosa più importante di tutte, cappelli per cani e gatti.

È passato esattamente un mese dall'ultima volta che Baron ha condiviso un rapporto sullo stato di avanzamento dello sviluppo della versione 1.6, rivelando che aveva “finito di aggiungere nuovi importanti contenuti” e che sarebbe stata rilasciata “sicuramente” quest'anno – e ora abbiamo una data specifica da segnare. nei nostri calendari.



Pubblicità di Stardew Valley





Stardew Valley compie otto anni oggi e questo è il trailer originale del gioco.

“È l'ottavo anniversario di Stardew Valley”, ha scritto Barron in un articolo. Un messaggio festoso condiviso sui social Oggi. “Grazie per tutto il supporto nel corso degli anni! Oggi annuncio la data di rilascio dell'aggiornamento 1.6 per PC: 19 marzo. Console e mobile seguiranno il prima possibile.”

“Con un nuovo aggiornamento all'orizzonte, un tour mondiale di concerti in corso, un libro di cucina ufficiale in arrivo e ora oltre 30 milioni di copie vendute, Stardew Valley sta prosperando più che mai. E come sempre, sarò eternamente grato”, ha continuato Barron. . Per i giocatori (voi!) per aver reso tutto questo possibile.”

Sono passati poco più di quattro anni da quando è stato rilasciato il precedente importante aggiornamento dei contenuti di Stardew Valley, dopo il quale Barron ha annunciato il suo prossimo progetto, Haunted Chocolatier, una svolta più oscura e fantastica su Stardew Valley, con “magici cioccolatini fantasma infestati” tra le altre cose. . Tuttavia, lo scorso aprile, Baron ha rivelato che si stava “prendendo una pausa” da Haunted Chocolatier per concentrarsi sull'aggiornamento Stardew Valley 1.6, e con la data di rilascio del 19 marzo imminente, Baron sta salutando… finisco“Adesso torna al lavoro. Ci vediamo tra tre settimane.”