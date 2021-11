Maja Marinkovic ha annunciato un pasticcio in ‘Cerca’! Dopo lo spettacolo di Yangosh, mi sono arrabbiato e mi sono rivolto alla telecamera per le ultime notizie

Durante la divisione del bilancio del nuovo leader Marko Jangosevich Jangosz, c’è stata una rissa tra lui e Maya Marinkovic.

Dopo aver dato a Marko Osmakči un piccolo budget e aver letto una lettera a lui, Janjuš ha dato il budget medio a Dalila Dragojević.

– Mi hai dato il doppio del budget medio. Non ti insulto mai qui. Per me, tu e Dejan siete lo stesso Kaiser. Non sono dalla parte di nessuno, ma sarò sempre dalla parte di Diane in alcune cose. Io e te abbiamo fatto lo stesso. Ho fatto una brutta cosa, lo sai. Per quanto abbia avuto una relazione felice, la mia opinione è che sarà molto difficile per te arrivare alla fine della realtà, e lo so per me stesso. Non hai il diritto di dire niente a Dejan, penso che tu lo faccia, ma io dico quello che penso. Dopotutto Diane non ti ha detto niente di male, puoi immaginare cosa ti dirò. Non ti fermerò, abbiamo una relazione normale. A volte direi qualcosa attraverso uno scherzo, ma lui lo evita. Filippo ed io non siamo così bravi quest’anno da potermi buttare. Non arrabbiarti a volte se fai un commento. Ho fatto il peggio per uno come te, e ho anche sperimentato ciò che Diane ha sofferto di te – ha sottolineato Jangosh.

Dalila rispose: “Capisco”.

“Milano, non vedo l’ora che tu stasera”, ha detto Maja alla telecamera.

– Mancano pochi mesi alla fine, chissà cosa accadrà. Attenzione… – disse Jangosh Dalily.

