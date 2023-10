Potente e portatile sostituto del desktop per laptop

Legion 9i è un laptop sostitutivo del desktop che offre una combinazione di potenza, durata e portabilità. Nonostante le sue potenti prestazioni, riesce a mantenere un profilo relativamente leggero e sottile, rendendolo sottile e facile da trasportare. Con un peso di soli 5,64 libbre e uno spessore di soli 22,7 mm, è la scelta ideale per gli utenti in movimento.

Un fattore che contribuisce al suo design leggero è il corpo realizzato in fibra di carbonio e magnesio riciclato. Ciò non solo aiuta a ridurre il peso complessivo, ma migliora anche la durata del laptop, rendendolo più resistente all’usura. Inoltre, la copertura in fibra di carbonio aggiunge un tocco di eleganza al look del laptop pur essendo resistente alle impronte digitali.

Quando accendono Legion 9i, gli utenti vengono accolti da uno straordinario display di LED RGB. Questi LED non si trovano solo sulla tastiera e sul logo Legion sul retro dello schermo, ma circondano anche la base del laptop, mostrando luci vibranti sulla superficie su cui poggia. La configurazione dell’illuminazione è completamente personalizzabile, consentendo agli utenti di personalizzare la propria esperienza e persino sincronizzare le luci con i contenuti sullo schermo per una sensazione più coinvolgente.

In termini di connettività, il Legion 9i offre una gamma completa di porte. Ciò include un jack per cuffie/microfono, un lettore di schede SD, due porte USB-A 3.2 Gen 1, una porta USB-C 3.2 Gen 1, due porte Thunderbolt 4, HDMI 2.1, porte Ethernet e porte DC-in. Convenientemente distribuito sui lati del laptop, con un array più ampio sul retro, questo array di porte garantisce un facile accesso a tutte le periferiche.

Il Legion 9i è un vero concentrato di potenza che combina capacità ad alte prestazioni con portabilità elegante. Il suo design leggero, la struttura robusta e l’impressionante gamma di porte lo rendono una scelta eccellente per gli utenti che necessitano di potenza e mobilità.

Definizioni:

Laptop sostitutivo del desktop: un laptop progettato per fornire prestazioni simili a un computer desktop tradizionale.

Fibra di carbonio: un materiale leggero e resistente costituito da atomi di carbonio legati insieme in un reticolo cristallino.

Magnesio riciclato: una lega metallica composta da magnesio riciclato, nota per la sua resistenza e leggerezza.

LED RGB: diodi emettitori di luce in grado di produrre un’ampia gamma di colori combinando luce rossa, verde e blu.

Porta USB-A 3.2 Gen 1: l’interfaccia USB supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

Porta USB-C 3.2 Gen 1: l’interfaccia USB supporta velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps e dispone di un connettore reversibile.

Porta Thunderbolt 4: un’interfaccia ad alta velocità che supporta velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps e può fornire alimentazione ai dispositivi collegati.

HDMI 2.1: un’interfaccia audio e video digitale che supporta la risoluzione video ad alta definizione e l’audio surround.

Ethernet: una connessione di rete cablata che consente ai dispositivi di connettersi a una rete locale o a Internet.

Porta di ingresso CC: una porta utilizzata per collegare un adattatore CA o un alimentatore a un dispositivo.

