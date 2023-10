Instagram sta aggiungendo sondaggi nei flussi di commenti sui post e sui reel dei feed

Instagram sta aggiungendo un’altra opzione di condivisione, con sondaggi sui commenti ora in fase di test con utenti selezionati.

Come puoi vedere in questo esempio, la nuova opzione consentirà agli utenti di aggiungere sondaggi interattivi all’interno dei flussi di commenti sia sui post dei feed che sui Reels (puoi già eseguire sondaggi in Storie e Messaggi diretti).

Instagram ha testato questa opzione negli ultimi sei mesi, con diverse iterazioni iniziali Avvistato nel test di Alcuni utenti.

I sondaggi hanno dimostrato di essere una scelta popolare nei moduli e in altre app, poiché l’interazione semplice e leggera consente agli spettatori di contribuire facilmente con i propri pensieri e interagire con i contenuti degli utenti.

Può anche essere un buon modo per marchi e creatori di raccogliere feedback e aumentare i tassi di coinvolgimento del proprio profilo, con la risposta semplificata che rende molto più semplice accumulare molte interazioni positive e menzioni per l’algoritmo.

Il capo di Instagram Adam Mosseri afferma che la nuova opzione è disponibile per alcuni utenti come un “piccolo test”, mentre il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha affermato che sarà presto distribuita a tutti gli utenti (entrambi tramite il loro canale Instagram).

Potrebbe valere la pena provarlo e sarà interessante vedere come appariranno le persone quando utilizzeranno i nuovi sondaggi dal vivo.