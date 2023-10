Google Foto ora esegue sempre il backup delle foto RAW

Come abbiamo notato all’inizio di quest’anno, Google Foto sta apportando un grande cambiamento nel modo in cui gestisce le foto RAW e i backup su Android. Ora implementato, questo aumenta considerevolmente il livello di coordinamento ma potrebbe avere alcuni svantaggi.

Su un Pixel 8 che in precedenza scattava foto RAW nell’app Fotocamera, l’app Google Foto questa mattina mostrava il seguente banner: “Le nuove foto RAW appariranno nella visualizzazione Foto e ora verrà eseguito il backup”.

Scattare una foto RAW ora carica automaticamente la foto sul backup di Google Foto e la visualizza nella scheda/griglia principale delle Foto. Ha un badge “RAW” nell’angolo in alto a destra e l’apertura dell’immagine rivela un convertitore in basso che ti consente anche di visualizzare il file JPEG. Guardando JPEG, che viene trattato come una “raffica”, puoi “Esporta questa immagine” o “Conserva solo questa immagine”, mentre RAW offre “Imposta come immagine principale” e “Mantieni solo questa immagine”.

I file RAW sono molto grandi e il caricamento di Google sul cloud per impostazione predefinita può facilmente influire sui limiti di dati mobili. (Tuttavia, Google Today non carica i file RAW precedenti sul dispositivo.) Non esiste un modo ovvio con le impostazioni di backup attuali per limitare i caricamenti RAW.

Può anche influire sui limiti di spazio di archiviazione di Google One. Personalmente, trasferisco sempre le immagini RAW che scatto tramite USB poiché ho una copia di backup di quella cartella.

Nel frattempo, la cartella “Raw” (su Pixel) situata nella scheda Libreria > Foto nella libreria del dispositivo non è più in uso. Le nuove immagini RAW non vengono visualizzate qui. A prima vista, non esiste un modo ovvio per visualizzare filmati solo RAW in Google Foto.

Nel frattempo, ciò avviene dopo che Google Foto ha recentemente aggiunto la possibilità di impostare un editor RAW predefinito. Impostazioni foto > App e dispositivi > Raw Editor visualizza app come Foto (che verranno convertite in JPEG prima della modifica), Markup (Pixel), Galleria (Go) e Snapseed.

Abbiamo contattato Google per spiegare questa modifica al backup RAW in Foto su Android.

Altro su Google Immagini: