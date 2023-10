Vinci dispositivi Galaxy ogni giorno unendoti a #GalaxyTroop e acquistando la serie FE – Samsung Newsroom Malaysia

Chi è pronto per altri premi? Acquista la serie Galaxy Fan Edition e avrai la possibilità di ottenere un secondo dispositivo Galaxy gratuitamente!

23 giorni di ricompense epiche È una festa consecutiva solo per #GalaxyTroop! Soldati che hanno acquistato Galaxy S23 FE e Galaxy Tab S9 FE | Il Tab S9 FE+ ha la possibilità di vincere un Galaxy Tab S9, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Buds2 ogni giorno.

Tutto quello che devi fare per partecipare al concorso “23x FE Special Reward” è accedere all’app Samsung Members, toccare il banner e rispondere a domande davvero semplici. Commenta sotto il post della community per farci sapere che ti sei iscritto e il gioco è fatto! Il concorso si svolge dal 21 ottobre al 12 novembre 2023, quindi non perdere questa occasione per vincere premi ogni giorno!

Avvisare: Se non fai parte della #GalaxyTroop, è ora di entrare nell’epico mondo di Samsung! Registrati qui: https://cdm-form.mysamsungcampaign.com/?id=b4475487-d87a-4967-8f38-1a02fa81ed69

Allora, cosa stai aspettando? Ottieni subito il tuo Galaxy FE per vincere!

Premi epici quando acquisti Galaxy S23 FE

Galaxy S23FE Modelli Polizia a risposta rapida Colori Premi [1] Galaxy S23 FE (128 GB) 2.999 RM Menta, panna, grafite, lilla Registrati come #GalaxyTroop e ottieni uno sconto immediato di RM500. [2] Ottieni doppio spazio di archiviazione (da 128 GB a 256 GB) del valore di RM300. [3] Risparmia fino a RM350 in cambio di sconto [4] . Goditi uno sconto fino al 30% sugli acquisti su Samsung Care+, tablet selezionati della serie Galaxy, Buds e accessori Samsung. [5] Galaxy S23 FE (256GB) RM 3.299

Premi epici quando acquisti il ​​Galaxy Tab S9 FE | Scheda S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE | Scheda S9 FE+ Modelli Polizia a risposta rapida Colori Premi [1] Galaxy Tab S9 FE (Wi-Fi) 6 GB + 128 GB 2099 MYR Menta, lavanda, grigio, argento Registrati come #GalaxyTroop e ottieni uno sconto immediato fino a RM300. [6] Ottieni una copertina intelligente gratuita del valore fino a RM389 [7] Ottieni 1 anno di codice voucher per abbonamento Viu Premium gratuito (del valore di RM99,90) [8] Risparmia fino a RM100 sulle offerte speciali di trading [4] Goditi uno sconto fino al 30% sugli acquisti su Samsung Care+, tablet selezionati della serie Galaxy, Buds e accessori Samsung. [5] Galaxy Tab S9 FE 5G 6 GB + 128 GB RM2699 Galaxy Tab S9 FE (Wi-Fi) 8 GB + 256 GB 2.399 RM Galaxy Tab S9 FE 5G 8 GB + 256 GB 2.999 RM Galaxy Tab S9 FE+ (Wi-Fi) 8 GB + 128 GB 2.799 RM Galaxy Tab S9 FE+ 5G 8 GB + 128 GB RM 3.399 Galaxy Tab S9 FE+ (Wi-Fi) 12 GB + 256 GB RM 3.099 Galaxy Tab S9 FE+ 5G 12 GB + 256 GB RM3699

Per ulteriori informazioni sull’ultima serie Galaxy FE, visitare:

[1] Soggetto a disponibilità in magazzino, in base all’ordine di arrivo. Si applicano i termini e condizioni.

[2] Si applica a #GalaxyTroop pre-registrato. Una volta registrato, riceverai un codice promozionale e ciascun codice è valido solo per un utilizzo una tantum. L’importo del codice può variare a seconda del dispositivo acquistato. Potrebbero essere applicate restrizioni. I gettoni vengono assegnati in base all’ordine di arrivo.

[3] Tutti gli aggiornamenti dello spazio di archiviazione sono limitati a RM300.

[4] Samsung online esclusivamente. Seleziona e completa uno scambio di opzioni. Qualsiasi condizione del dispositivo è accettata. Si applica solo a posizioni e dispositivi selezionati.

[5] 30% di sconto PWP su Samsung Care+ e Galaxy Buds selezionati, 20% di sconto PWP su accessori telefonici selezionati e 10% di sconto PWP su tablet Galaxy selezionati (PWP su tablet Galaxy selezionati si applica solo all’acquisto di Galaxy S23 E).

[6] Si applica a #GalaxyTroop pre-registrato. Una volta registrato, riceverai un codice promozionale e ciascun codice è valido solo per un utilizzo una tantum. L’importo del codice può variare a seconda del dispositivo acquistato. Potrebbero essere applicate restrizioni. I gettoni vengono assegnati in base all’ordine di arrivo.

[7] Smart Book Cover per Galaxy Tab S9 FE del valore di RM339. Smart Book Cover per Galaxy Tab S9 FE+ del valore di RM389.

[8] Si applica solo ai membri non Premium Viu. Finchè durano le provviste.