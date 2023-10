L’altoparlante portatile Monster ha uno sconto del 43% su Amazon: acquista qui – Billboard

Neil Goodwin/MacFormat Magazine/Il futuro tramite Getty Images

Tutti i prodotti e i servizi presentati sono selezionati in modo indipendente dai nostri redattori. Tuttavia, Billboard potrebbe ricevere una commissione sugli ordini effettuati tramite i suoi collegamenti di vendita al dettaglio e il rivenditore potrebbe ricevere determinati dati verificabili a fini contabili.

Il periodo dei grandi affari potrebbe essere finito, ma Amazon continua a ballare con le vendite, incluso uno sconto del 43% sull’altoparlante portatile Monster. Non è mai troppo presto per iniziare lo shopping natalizio e, invece di aspettare fino al Black Friday o al Cyber ​​​​Monday, il rivenditore ti offre un grande affare anticipato che sarà il regalo perfetto per un audiofilo, oppure puoi concederti un altoparlante. aggiornamento.

Esplora Esplora Guarda gli ultimi video, classifiche e notizie Guarda gli ultimi video, classifiche e notizie

Che si tratti di organizzare cene, serate di giochi o barbecue in giardino, questo altoparlante portatile ti aiuterà a continuare a riprodurre la musica senza essere collegato a una presa elettrica. Una carica completa può durare fino a 12 ore consecutive e l’indicatore luminoso integrato ti aiuterà a tenere traccia della quantità di batteria rimasta. Abbiamo già detto che è anche impermeabile? Sì, ora se il tuo amico rovescia accidentalmente il suo drink sul tuo prezioso altoparlante, non morirà.

Inoltre, i membri Prime non dovranno attendere il tipico periodo di spedizione di sette giorni per ricevere l’altoparlante. Con un abbonamento, riceverai la spedizione gratuita in un giorno su quasi tutti gli articoli venduti sul sito. Non sei un membro Prime? Gioca qui la tua prova gratuita di 30 giorni.

Continua a leggere per acquistare l’offerta Amazon.

Amazzonia

Altoparlante portatile Monster Blaster 3.0

L’altoparlante portatile è disponibile in tre colori tra cui scegliere, tra cui nero, bianco e rosso. Quando sei in movimento, la maniglia superiore semplifica lo spostamento dell’altoparlante da un luogo all’altro, mentre le funzionalità Bluetooth ti consentono di collegarlo alla maggior parte dei dispositivi intelligenti come telefono, tablet e laptop. Se ti piacciono i bassi potenti, probabilmente apprezzerai questo subwoofer da 60 watt. Inoltre, con uno sconto del 43%, è sceso a meno di $ 200!

I recensori non ne hanno mai abbastanza dell’altoparlante Monster che gli ha assegnato una valutazione di 4,5 stelle: un acquirente lo ha definito un “pezzo d’arte” mentre un altro ha affermato che “vale ogni centesimo” per la qualità del suono e la portabilità.

Per ulteriori consigli sui prodotti, consulta la nostra raccolta dei migliori extender Wi-Fi, microfoni per karaoke e auricolari Bluetooth.