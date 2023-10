Nel mondo dei beni di lusso – dagli orologi e dalle automobili alla moda e all’architettura – la personalizzazione è il grande elemento di differenziazione. Più il prodotto è esclusivo e personale, più è probabile che l’acquirente sviluppi quell’elusivo attaccamento emotivo che garantisce la fedeltà alla marca. Range Rover ne è pienamente consapevole da tempo e all’inizio di quest’anno l’azienda britannica ha presentato la sua ultima offerta nel campo della personalizzazione dell’auto: Servizio di messa in servizio personalizzato SV.

I servizi di personalizzazione non sono esattamente una novità per il marchio. Range Rover ha una lunga storia nell’offerta di personalizzazione individuale ai propri clienti, con i pionieri dell’attuale servizio che risalgono ai primi anni ’90. Una suite operativa presso lo Special Vehicle Operations Technical Centre in Gran Bretagna e la creazione di una divisione SV su misura sono stati fondamentali per la creazione di Range Rover Special Vehicle Operations nel 2014.

In quest’ultima forma, SV Bespoke offre un servizio operativo più ricco e completo di quanto il marchio abbia mai offerto prima. Tra la varietà di cifre chiave associate al programma, un totale di 391 colori di materiali interni e 230 colori di vernice nella tavolozza dei colori della divisione Veicoli Speciali (SV) fanno parte dell’offerta principale. Naturalmente, non sarebbe un servizio veramente personalizzato senza l’opzione Sample Match. Con la corrispondenza dei colori, il mondo è la tua ostrica multicolore; Offrendo ai clienti la possibilità di replicare qualsiasi colore – sia esso uno smalto preferito, una chitarra, un elettrodomestico, un elicottero o qualsiasi altra cosa si possa desiderare coordinare – sul proprio veicolo, con rivestimenti per effetti speciali disponibili. Questo servizio consente inoltre finiture individuali dei componenti, inclusi stemmi in metallo prezioso, inserti dei cerchi in tinta e combinazioni di finiture grafiche della griglia e della carrozzeria che normalmente non sarebbero possibili, offrendo una possibilità quasi illimitata di personalizzazione.

Per quanto riguarda la configurazione degli interni, i clienti possono specificare qualsiasi rivestimento in pelle Range Rover o Ultrafabrics™ esistente, combinato con cuciture e materiali di finitura per creare combinazioni assolutamente uniche. Vuoi che il tuo vano portaoggetti abbia un colore diverso rispetto ai cruscotti superiore e inferiore? Che dire dello specifico volante bicolore rivestito in pelle? Chiedete e riceverete. C’è anche la possibilità di ricami e incisioni speciali sulla maggior parte dei legni duri per aggiungere dettagli di personalizzazione ai sedili, ai pannelli delle soglie e alle finiture.

In sostanza, il programma SV Bespoke significa che i clienti sono ora in grado di personalizzare qualsiasi elemento estetico della propria auto oltre ai pannelli o ai componenti della carrozzeria. Range Rover ha promesso che tutte le richieste saranno debitamente prese in considerazione e i clienti verranno avvisati se qualcosa non è possibile, ma è una pratica giusta e accettata in tutto il settore lasciare i parafanghi e le prese d’aria sul cofano alla scena del tuning aftermarket.

Allora come si fa a presentare una domanda? Bene, con l’SV Bespoke ora attivo e funzionante, il processo di messa in servizio di una Range Rover personalizzata può essere avviato in molti modi diversi. Forse la soluzione più semplice è varcare le porte dello showroom più vicino, ma il software non è stato concepito come un semplice componente aggiuntivo per i rivenditori. Invece, una volta presa la decisione di creare una SV Bespoke Edition – che attualmente è disponibile solo per i modelli SV e Autobiography – ai clienti verrà offerta una serie di percorsi di produzione. La commissione può essere completata localmente presso concessionari Range Rover selezionati nel mondo oppure, se la comodità è la massima priorità, possono essere guidati attraverso il processo online, tramite un esclusivo servizio virtuale.

In Gran Bretagna, la suite di commissioning dedicata della divisione Special Vehicles (SV) è stata appositamente progettata per facilitare questo servizio virtuale, con un gruppo di esperti di commissioning in grado di trasmettere il processo in sette fasi e le visualizzazioni in tempo reale, tramite videochiamate di gruppo. Naturalmente, l’esperienza virtuale completa non è per tutti e, dato l’investimento richiesto da un simile servizio, siamo tentati di completare il nostro SV su misura nel terzo modo offerto dal marchio. Ma attenzione, quest’ultima opzione non è particolarmente pratica – e sicuramente non costosa. Come puoi vedere, Range Rover invita anche i clienti SV Bespoke a recarsi nella sala di commissioning SV Bespoke nel Warwickshire, dove potranno incontrare di persona un esperto di commissioning e toccare con mano innumerevoli esempi e campioni. Questa esperienza guidata individuale incarna davvero il lusso personalizzato e, se stai per spendere una notevole quantità di denaro per il tuo nuovo viaggio una tantum, quale modo migliore per immergerti nel processo?