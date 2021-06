Apple prevede di aumentare gli investimenti nei negozi al dettaglio nonostante la crescita delle vendite online

I negozi al dettaglio Apple sono noti per essere un luogo in cui i clienti non solo possono acquistare nuovi prodotti, ma possono anche partecipare alla cultura dell’azienda. Nonostante la crescita esplosiva delle vendite online negli ultimi anni, Apple vuole ancora aumentare gli investimenti nei suoi negozi al dettaglio, con l’intenzione di aprire nuovi negozi in tutto il mondo.

Il vicepresidente senior della vendita al dettaglio di Apple, Deirdre O’Brien, ha dichiarato in un’intervista a Funke Mediengruppe (via Bloomberg) Che l’azienda non ridurrà i suoi sforzi nella creazione di negozi al dettaglio sorprendenti. Il rapporto afferma che Apple ha registrato un aumento significativo delle vendite online durante la pandemia di Coronavirus, poiché molti negozi sono stati costretti a chiudere i battenti per diversi mesi.

Tuttavia, questo non significa che l’azienda di Cupertino stia abbandonando il settore della vendita al dettaglio. Per coloro a cui piace andare in un negozio Apple, O’Brien ha confermato che stanno arrivando nuovi negozi. Ha anche affermato che mentre il sito Web di Apple è ottimo per fornire maggiori informazioni sull’hardware e sui servizi dell’azienda, non esiste niente come andare in un negozio per provare il prodotto.

“Sul nostro sito web, le persone possono imparare molto sui prodotti; in un negozio possono toccarli e identificarsi con loro”, ha detto Funke. “Abbiamo intenzione di aggiungere altri negozi”.

la settimana scorsa Apple ha aperto un nuovo negozio al dettaglio Sulla storica Via del Corso a Roma. L’edificio di Palazzo Marignoli è stato restaurato con la sua architettura originale per preservare la storia e la cultura locale, rendendolo non solo uno dei negozi Apple più apprezzati, ma anche un museo per coloro che visitano il luogo. Questo mostra solo quanto l’azienda sia impegnata nella sua esperienza di vendita al dettaglio.

