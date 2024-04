L'integrazione di ChatGPT è disponibile su Nothing Phone 2a e Phone 1

Cosa hai bisogno di sapere

Niente Niente OS 2.5.5 e OS 2.5.5.a sono in fase di distribuzione rispettivamente su Phone 1 e Phone 2a.

Entrambi portano l'integrazione ChatGPT sui dispositivi, che richiede ai prodotti Ear e Ear di utilizzare nuovi gesti.

L'integrazione porta anche nuovi widget ChatGPT nella schermata principale.

Molte nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug vengono forniti con queste nuove versioni del firmware.

La scorsa settimana non è stato rilasciato alcun nuovo aggiornamento per il Phone 2, il che ha comportato l'integrazione di ChatGPT nel dispositivo. Questa settimana, gli altri due telefoni dell'azienda hanno ricevuto lo stesso aggiornamento con Nothing OS 2.5.5.

L'integrazione sul Telefono 1 e sul Telefono 2a è simile a quella che abbiamo visto sul Telefono 2. Gli utenti dovranno comunque installare ChatGPT dal Google Play Store, dopodiché gli utenti del Telefono 1 e 2a andranno al Niente La funzionalità attualmente funziona con Nothing Ear e Ear(a) lanciato di recente.

In accompagnamento Il coinvolgimento della comunitàNulla indica che anche i precedenti prodotti audio dell'azienda includeranno presto questa funzionalità.

(Credito immagine: Nicholas Sotrich/Android Central)

Inoltre, è possibile aggiungere nuovi widget ChatGPT alla schermata iniziale per rendere ancora più semplice l'accesso all'assistente AI. Non c'è nulla da aggiungere a un nuovo pulsante sullo screenshot e sugli appunti popup che consenta agli utenti di incollare il contenuto per avviare direttamente una conversazione in ChatGPT.

A parte l'integrazione di ChatGPT, Nessuno Sistema operativo 2.5.5 L'aggiornamento del Telefono 1 è importante perché apporta molte nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni generali. Le funzionalità includono una nuova opzione per applicare il pacchetto Nothing Icon solo alla schermata principale “per migliorare l'accessibilità nel cassetto delle app”.

Inoltre, gli utenti possono mantenere le icone delle app mentre scorrono le pagine sulla schermata principale se scelgono di riorganizzare le icone. Gli utenti del telefono 1 scelgono anche di consentire la visualizzazione delle impostazioni rapide nella schermata di blocco. Inoltre, possono personalizzare le icone sulla barra di stato attraverso le impostazioni di visualizzazione.

L'azienda aggiunge anche una funzionalità di potenziamento della RAM, anche se Jerry Hildenbrand non consiglia di utilizzarla.

Altri miglioramenti con Nessuno Sistema operativo 2.5.5 L'aggiornamento del Phone 1 include l'integrazione di un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale per la luminosità automatica. Anche i riquadri delle impostazioni rapide sono stati riorganizzati come parte dei miglioramenti dell'accessibilità e anche l'esperienza delle impostazioni del Bluetooth e del volume è stata migliorata per un'esperienza più fluida.

Altre correzioni generali, secondo il registro delle modifiche sul Telefono 1, includono:

Risolto un problema per cui il Wi-Fi si disconnetteva automaticamente.

Risolto un problema che causava la mancata sincronizzazione del volume degli auricolari con il volume del telefono.

Risolto un problema per cui l'audio non veniva trasferito a un orologio connesso durante le chiamate quando era collegato anche a un auricolare.

Risolto un problema per cui gli screenshot non visualizzavano la finestra o non consentivano l'accesso all'editor.

Risolto un raro problema che causava la mancanza di feedback tramite vibrazione quando si scorreva lateralmente per tornare allo schermo.

(Credito immagine: Harish Jonnalagadda/Android Central)

Il telefono, invece, riceve l'incrementale 2a Nessuno Sistema operativo 2.5.5.a build, che segue l'aggiornamento del sistema operativo 2.5.5 lanciato la scorsa settimana.

Oltre alla già citata integrazione ChatGPT, l'ultimo aggiornamento apporta miglioramenti alla fotocamera, inclusa la coerenza dei colori per la fotocamera grandangolare primaria e la luminosità dell'immagine nelle scene HDR basate sulle tonalità della pelle dell'utente.

Il problema del rumore innaturale in modalità ritratto è stato risolto e anche le prestazioni di avvio dell'app della fotocamera vedono miglioramenti, poiché nulla dice che abbia modificato le strategie di pianificazione della CPU.

Altre modifiche degne di nota con l'aggiornamento del Phone 2a includono miglioramenti alla visualizzazione dei livelli della batteria nel widget della batteria della schermata principale. È presente una modalità di risparmio energetico avanzata che mantiene attive le vibrazioni delle chiamate e delle notifiche. L'algoritmo basato sull'intelligenza artificiale per la luminosità automatica è presente anche sul 2a.

Puoi leggere i dettagli completi sull'aggiornamento Nothing Phone 2a su Nessuno Forum comunitario.