Prova le custodie robuste di UAG per la linea iPhone 15 [Video]

L’iPhone 15 è ora nelle mani dei clienti e non c’è voluto molto perché nascessero crescenti preoccupazioni sui danni al telaio e al vetro posteriore dei telefoni. Per mantenere il tuo iPhone al sicuro a lungo termine, avrai bisogno di una custodia e Urban Armor Gear ha una vasta gamma di custodie disponibili per la nuova generazione iPhone15, 15 più. 15 proE 15 pro massimo. Dalle custodie sottili ed eleganti come le serie Civilian e Plyo, alla protezione definitiva di Monarch Pro, UAG ha la custodia giusta per soddisfare le esigenze di chiunque. Vai sotto per uno sguardo più da vicino.

Monarca e Monarca Pro

Custodia Metropolis Pro

La prima custodia che ho messo sul mio iPhone 15 Pro Max quando è arrivato è stata la Monarch Pro di UAG. Grazie agli angoli spessi e ai bordi rialzati attorno allo schermo e alle fotocamere, non dovevo preoccuparmi della sicurezza del mio telefono o se lo lasciavo cadere. Un bellissimo motivo esagonale è integrato nei lati della custodia per garantire una presa extra, mentre i magneti MagSafe nella custodia garantiscono la compatibilità con un’ampia gamma di accessori.

La custodia è disponibile in diversi stili, con fibra di carbonio, pelle pieno fiore o Kevlar integrati nella parte posteriore.

La custodia Monarch standard mantiene il design robusto e i materiali esotici, ma senza il supporto MagSafe integrato. È stato anche testato da UAG per cadute fino a 20 piedi, rispetto al test di caduta da 25 piedi di Monarch Pro.

Casi Monarch UAG

Metropolis LT e civile

Attenuando leggermente lo stile aggressivo, il Metropolis LT offre un profilo più sottile e bordi più definiti per l’uso quotidiano. Il retro della custodia è realizzato in Kevlar, quindi ha un bell’aspetto ed è realizzato in un tessuto robusto che resiste meglio delle prime custodie FineWven di Apple.

Custodie UAG Metropolis LT

La Civilian è un’altra fantastica borsa della UAG per l’uso quotidiano, che si allontana dal tessuto Kevlar e sceglie invece un design elegante e modellato. La custodia è disponibile in più colori, con una cornice nera attorno ai lati.

Causa civile UAG

Con magneti MagSafe e paraurti integrati attorno allo schermo e alle fotocamere, entrambe le custodie mantengono il supporto completo degli accessori per iPhone 15 proteggendo al contempo il telefono.

Scudo di base

Custodie per scudi base UAG

Portando il design senza tempo a un livello superiore, UAG ha completamente ridisegnato le custodie Essential Armor per la linea iPhone 15. Disponibile in argento, verde o nero, ha un design davvero minimalista che non compromette la protezione dalle cadute o le funzionalità. Hai ancora magneti MagSafe integrati da utilizzare con tutti i tuoi accessori, con angoli extra rinforzati, ma l’aspetto monocromatico impedisce che saltino fuori posto.

Serie Pathfinder

Le custodie Pathfinder presentano alcuni compromessi, con alcuni design della serie Monarch ma senza inserti in Kevlar, fibra di carbonio o pelle, e le custodie Pathfinder sono disponibili in molte opzioni. Includono tutti un design durevole e resistente agli urti e supporto MagSafe.

A seconda dell’aspetto che stai cercando, puoi scegliere un dorso in tinta unita con il Pathfinder standard, un dorso mimetico con il Pathfinder SE o un dorso trasparente con il Pathfinder trasparente. Hanno tutti una buona presa sui lati e bordi rialzati per mantenere lo schermo e le fotocamere al sicuro.

Pleo e plasma

Custodie UAG Plyo

Infine, se ti piace il look titanio dell’iPhone Pro o il colore dell’iPhone standard, dovresti dare un’occhiata alle serie Plyo o Plasma di Urban Armor Gear. La Plyo è una custodia in TPU trasparente con proprietà anti-ingiallimento per farla durare. Ha una protezione extra negli angoli per proteggere il tuo iPhone dalle cadute peggiori ed è disponibile con o senza magneti MagSafe aggiuntivi a seconda del look che stai cercando.

È disponibile anche in una finitura ghiacciata completamente trasparente o in un colore cenere più trasparente.

Condizione plasmatica UAG

Il Plasma ha un retro trasparente simile, ma con un telaio corazzato più solido che mantiene maggiormente il design robusto tipico di UAG. È una custodia leggera che mette in risalto il colore del telaio senza rinunciare alla protezione dagli urti e ai vantaggi di maneggevolezza di altre fantastiche custodie di alta qualità.

Custodie UAG per iPhone 15/15 Pro

Puoi controllare uno qualsiasi di questi stati da Urban Armor Gear è sul loro sito web. Oltre ai casi iPhone15, 15 più. 15 proE 15 pro massimo, offre protezioni per lo schermo in vetro temperato e hardware per proteggere gli altri accessori tecnologici. Stiamo anche lavorando con UAG per donare un iPhone 15 e puoi consultare questo articolo per tutti i dettagli su come partecipare.