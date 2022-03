Ninja e Tfue ottengono un enorme aumento di Twitch dall’aggiornamento della stagione 2 di Fortnite Capitolo 3

I giocatori di OG Fortnite Twitch Ninja e Tfue hanno assistito a una rinascita dall’uscita di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, rivitalizzando l’interesse per Battle Royale per rimuovere l’edificio dal gioco.

Fortnite di Epic Game sta entrando in una sorta di rinascita nata dalla decisione dell’azienda di rimuovere l’intero edificio dal gioco – Almeno per un po’.

Inoltre esso, Capitolo 3 Stagione 2 È stato rilasciato con un sacco di nuove modifiche cinetiche e armi, ma è stata la fine della build che ha entusiasmato la comunità. Anche se non a tutti piace Fortnite senza buildCertamente ha aiutato a riportare in vita giocatori che hanno lasciato il gioco molto tempo fa.

Gli streamer live originali di Fortnite Tfue e Ninja sono tornati in gioco e hanno visto il loro numero salire alle stelle.

Il grande ritorno di Ninja e Tfue su Fortnite

Da quando il capitolo 3 della stagione 2 di Fornite è stato ufficialmente abbandonato, la coppia ha trasmesso in streaming gran parte del gioco e ottenuto visualizzazioni.

Secondo il sito di monitoraggio delle statistiche sullygnome, ninja Ha trasmesso in streaming Fortnite solo dal 20 marzo e ha aumentato il pubblico medio di oltre 16.000 per la prima volta in oltre un anno.

Nonostante sia ancora il canale più seguito su Twitch, Ninja non ha avuto un enorme pubblico durante lo streaming di giochi diversi da Fortnite, ma con il ritorno del gioco ha visto tornare molti fan.

Tfue ha anche ottenuto un bel colpo dall’introduzione della modalità senza build. Il Sono passati 24 anni Oltre 48 ore di gioco in Fortnite dal suo lancio e ha riportato il pubblico medio a oltre 11.000, un enorme 40% in più rispetto alla media precedente.

Sebbene sia diventato più concentrato su Apex Legends nell’ultimo anno, il suo ritorno su Fortnite lo ha aiutato a guardarlo bene.

È stato Fortnite che ha contribuito a lanciare le superstar di Tfue e Ninja’s Twitch e ora sono tornate in cima alle classifiche. Tuttavia, chissà quanto durerà.