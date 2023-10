Cuffie Denon Pearl Pro – Cybershack

Gli auricolari Denon PerL Pro sono eleganti e presentano un suono personalizzato, una corrispondenza audio spaziale senza perdite e una qualità del suono eccezionale.

Una sola voce non va bene per tutti. Auricolari Denon PerL Pro (sito web) combina l’esperienza audio di Denon con una tecnologia audio unica che si adatta al modo in cui ascolti.

Questi auricolari sono unici. Misurano automaticamente il tuo udito e creano un profilo personalizzato. Garantisce che la tua musica sia impostata perfettamente per te.

Ciò fornisce un’immersione straordinaria e un ampio palcoscenico che ti mette al centro della musica.

La cancellazione adattiva del rumore di Denon può adattarsi all’ambiente circostante o utilizzare la modalità social per rimanere informato.

Una classificazione IPX4 significa che le cuffie possono resistere agli allenamenti o all’esposizione alla pioggia senza preoccupazioni.

Grado di protezione IPX4 per Denon PerL Pro

Inoltre, come l’ascolto personalizzato, l’interfaccia touch intuitiva è completamente personalizzabile e ti dà sempre il controllo.

Rimanere carichi è facile. Hanno oltre 8 ore di riproduzione e un totale di 32 ore con la custodia intelligente per la ricarica wireless o USB-C.

Perché acquistare? Se sei un amante della musica, l’audio è importante per te. Offre suono personalizzato, design elegante e funzionalità straordinarie.

Denon supporta CyberShack, quindi questo è nell’interesse del lettore.