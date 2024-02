Come Dürr NDT ha collaborato con Airbus Defence and Space

Come divisione del Gruppo Airbus, Airbus Defence and Space è specializzata nella costruzione di veicoli spaziali e sistemi aeronautici militari e civili. Questo reparto utilizza lo scanner per lastre ai fosfori HD-CR 35 NDT di DÜRR NDT dal 2009.

“Anche gli esperimenti iniziali erano molto buoniafferma Axel Dörr, responsabile del controllo qualità/NDI presso l'Airbus DS di Hardhausen.

Nell'estate del 2009, presso gli stabilimenti Astrium di Brema (come erano allora conosciuti), gli ispettori esaminavano le valvole a bullone per verificare eventuali danni o deformazioni della ventola interna. “La flessibilità superiore dell'HD-CR 35 NDT e la sua precisione particolarmente elevata combinata con il massimo rilevamento dei guasti ci hanno convinto a qualificare e approvare anche più sistemi di azionamento“Dice Dore.

Credito immagine: DÜRR NDT GmbH & Co. KG

Da allora la tecnologia NDT DÜRR viene utilizzata presso l'Airbus DS di Lamboldshausen per ispezionare i cordoni di saldatura dei sistemi di propulsione di un gruppo di satelliti. Questo incluso Piattaforma Spacebus 4000La piattaforma Eurostar 3000 e il modulo di alimentazione della Stazione Spaziale Internazionale noto come ATV.

L'HD-CR 35 NDT è stato utilizzato anche per testare giunti saldati a livello internazionale, come visto sui satelliti argentini ArSat-1 e ArSat-2 e sui satelliti per comunicazioni israeliani AMOS-4 e AMOS-6.

Ogni anno vengono scattate circa 8.000 foto. “In particolare, la sequenza delle singole fasi del processo lavorativo è migliorata rispetto alla radiografia convenzionale“Dore spiega.

La procedura precedente prevedeva lo screening da trenta a quaranta film e quindi il loro sviluppo e valutazione come un unico lotto. “Ora possiamo scansionare e valutare ogni foto non appena la scattiamo. Ciò semplifica notevolmente il processo.“

Un altro vantaggio dell'HD-CR 35 NDT è che può essere utilizzato per test in loco, poiché non richiede una camera oscura in loco, ma solo una connessione di alimentazione a 230 V. Lo scanner è anche abbastanza potente per l'uso mobile. “Li abbiamo trasportati molte volte in giro per il mondo tramite camion e aereo. dice Dor.

L'HD-CR 35 NDT non solo offre una maneggevolezza ottimale, ma anche un'ottima qualità. “Richiediamo gli standard più elevati nel settore spaziale, quindi non possiamo semplicemente presumere che uno scanner per lastre ai fosfori soddisfi le nostre esigenze. Dor spiega. “Solo dopo una qualificazione approfondita e numerosi confronti tra i processi di scansione di pellicole e lastre siamo stati in grado di concludere che il sistema di scansione dei film ai fosfori è direttamente equivalente alla radiografia su pellicola. Soddisfa le nostre più alte aspettative. Ad esempio, con un IQI a filo singolo in una scansione 1:1, W19 è visibile e un IQI a filo doppio può essere risolto in D13 più“.

Se si considerano i costi di acquisto e qualificazione, il risparmio sui materiali di consumo e l'ottimizzazione dei processi, il sistema ripaga la spesa iniziale in soli 1,36 anni. “Ecco perché ne abbiamo comprato un altro“Dice Dore.

il nuovo HD-CR 35 NDT+ Offre messa a fuoco laser regolabile (tecnologia TreFoc) e molte altre funzionalità. Sia il sistema originale che il nuovo scanner vengono generalmente utilizzati quotidianamente.

Inoltre, DÜRR NDT è diventato un partner affidabile di Airbus Defence and Space. “Il supporto NDT di DÜRR è ottimo“Durr spiega.”Ogni volta che abbiamo domande, c’è uno specialista disponibile per consigliarci e assisterci, collegandosi al sistema da remoto o visitando un tecnico, anche se finora ciò si è rivelato necessario solo durante la manutenzione ordinaria.

HD-CR 35 NDT: lo scanner standard per lastre ai fosfori per tutti gli usi. Credito immagine: DÜRR NDT GmbH & Co. KG

Queste informazioni sono state ottenute, riviste e adattate dai materiali forniti da DÜRR NDT GmbH & Co. KG.

Per ulteriori informazioni su questa fonte, visitare DÜRR NDT GmbH & Co. KG.