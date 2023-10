Come disattivare la riproduzione casuale su Spotify

Spotify shuffle organizza automaticamente le tue playlist e i tuoi brani. Sebbene ciò ti consenta di ascoltare brani diversi in un ordine non prevedibile, rovina il flusso musicale se ti piace ascoltare playlist su misura attorno a un singolo tema. Immagina di ascoltare una canzone emozionante e straziante e, quando ne sei completamente immerso, la canzone successiva colpisce le tue orecchie con musica da discoteca.

Ciò può verificarsi quando la funzione di riproduzione casuale è attivata. Fortunatamente, puoi disattivare la funzione di riproduzione casuale su Spotify. In questo articolo condivideremo semplici passaggi per farlo sul tuo cellulare e desktop in pochi secondi.