TikToker critica il cibo servito su Biman Bangladesh Airlines | Comune

Dopo che è apparso un video che metteva in risalto i pasti serviti a bordo di un volo Biman Bangladesh Airlines, è scoppiata un’ondata di critiche e molti hanno espresso la loro insoddisfazione per la scarsa qualità del cibo. Breakasft ha prestato servizio sulla Biman Bangladesh Airlines. (Instagram/@thegushti)

Il video, originariamente condiviso su TikTok dall’handle @ishxn.a99, è arrivato su altre piattaforme di social media ed è diventato virale. (Leggi anche: Un’assistente di volo si vendica di un passeggero che si fingeva vegetariano)

Si apre rivelando una frittata servita con un po’ di peperoncino e un contorno di funghi. Accanto si possono vedere anche dei croissant e un cesto di frutta. Didascalia video: “Biman Airlines, è questo il peggior cibo per la colazione a bordo?”

Guarda il video del cibo servito a bordo qui:

Questo post è stato condiviso poche ore fa su Instagram. Dalla sua pubblicazione è diventato virale e ha ricevuto più di 51.000 visualizzazioni. Anche il post ha quasi 2.000 Mi piace. Molti sono andati anche alla sezione commenti del post per rispondere al cibo.

Scopri cosa dicono le persone su questo post qui:

Una persona ha affermato: “Questo cibo proviene da Newrest. Questa è l’azienda di catering. Sono spazzatura e sembrano essere un’azienda che manca di qualità”.

Un altro ha aggiunto: “Biman non vola in prima classe. La sua business class non è molto migliore dell’economy, e il cibo è ancora pessimo, solo porzioni più grandi.”

Un terzo ha commentato: “Porta il tuo cibo, fratello, oppure paga la prima classe. Tutti sanno che il cibo in aereo non è molto buono”.

Un quarto utente ha scritto: “Finché raggiungi la tua destinazione, questo è tutto ciò che conta, e poi potrai esplorare tutti i posti meravigliosi del Bangladesh. Non lasciarti scoraggiare dal cibo in aereo”.

Anche altre persone hanno menzionato nei commenti che il cibo servito sulla Biman Bangladesh Airlines non è poi così male.

“Questo pulao di pollo è delizioso”, ha detto un utente.

Un altro ha detto: “Mi sembra una buona idea. Ti aspetti 5 stelle Michelin a Biman, questo è il problema”.