Samsung lancia un programma di autoriparazione in Brasile e Messico – Samsung Mobile Press

Questa iniziativa mira a dare più potere ai consumatori che desiderano conservare i propri dispositivi per un periodo più lungo, offrendo un’altra opzione di riparazione.

Seoul, Corea – 10 ottobre 2023 – Samsung Electronics Co., Ltd. Annuncia il lancio del suo programma globale di autoriparazione nei mercati brasiliano e messicano. Questa iniziativa è progettata per offrire ai consumatori un’alternativa alle riparazioni, migliorando la comodità e consentendo loro di conservare i propri dispositivi Galaxy il più a lungo possibile, estendendo il ciclo di vita del prodotto se riparato correttamente e riducendo i rifiuti elettronici.

“Samsung sta lavorando per estendere il ciclo di vita dei nostri dispositivi e incoraggiare gli utenti a sperimentare le prestazioni ottimali dei loro dispositivi Galaxy il più a lungo possibile. Questa è un’altra iniziativa in questa direzione, ampliando l’accesso alle riparazioni e ampliando le possibilità per i nostri clienti.” afferma Virgilio Moreira, Direttore Senior del Servizio Clienti di Samsung America Latina.

I kit di autoriparazione contengono elementi come lo schermo del telefono1La porta di ricarica e il vetro posteriore. Inoltre comprende tutti gli strumenti necessari per effettuare il servizio e le istruzioni presenti nei manuali. Inizialmente, il programma offrirà supporto per le riparazioni delle serie Galaxy S20, S21 e S22.

Riparazione qualificata tramite Samsung Contigo

L’azienda offre già il programma “Samsung Contigo” in Brasile e lo espanderà presto ad altri paesi della regione, fornendo ai riparatori interessati e indipendenti l’accesso a pezzi di ricambio originali e informazioni qualificate sul marchio, elementi essenziali per fornire servizi affidabili e a lungo termine. servizio.

I tecnici registrati nel programma hanno accesso a guide e manuali per la riparazione di vari prodotti Samsung, inclusi telefoni, TV ed elettrodomestici. Ciò consente ai professionisti di stare al passo con le ultime tendenze e tecnologie.

Accedi a vantaggi esclusivi tramite Select+

Insieme all’annuncio dei nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 e dei tablet Galaxy Tab S9, Samsung ha lanciato una funzionalità esclusiva per gli acquirenti di questi prodotti in tutta l’America Latina: Select+. Il programma di assistenza mira a garantire ulteriore supporto agli utenti di dispositivi premium, attraverso un’esperienza di servizio con priorità premium.

I vantaggi includono l’accesso prioritario a canali di supporto esclusivi e pellicole protettive sostitutive. Inoltre, il programma garantisce un servizio prioritario presso i centri assistenza Samsung e l’assistenza domiciliare, disponibili nelle principali capitali e nei principali centri urbani dei paesi della regione.

Un’altra differenza con Select+ è l’accesso a contenuti esclusivi, condivisi dai membri Samsung, come video e tutorial con spiegazioni, domande frequenti e istruzioni passo passo su varie funzioni degli ultimi smartphone premium Samsung.

Informazioni su Samsung Electronics Co., Ltd

Samsung ispira il mondo e plasma il futuro con idee e tecnologie trasformative. L’azienda sta ridefinendo il mondo di TV, smartphone, dispositivi indossabili, tablet, dispositivi digitali, sistemi di rete, memoria, LSI, soluzioni di fonderia e LED. Per le ultime notizie, visitare la Samsung Newsroom all’indirizzo news.samsung.com.