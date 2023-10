Quali funzionalità AI verranno affiancate a Pixel 8 e 8 Pro

Pixel 8 e Pixel 8 Pro non sono stati ancora lanciati, ma Google ha già anticipato nuove funzionalità AI per le funzionalità imminenti.

Alla trascrizione audio sul dispositivo si aggiungerà presto anche un file Riassumere Funzionalità che funziona localmente. Sul Pixel 8ProL’intelligenza artificiale generativa convertirà ciò che hai registrato in pochi punti. Ci era stato detto che sarebbe arrivato a dicembre.

E nei prossimi mesi. Pixel 8Pro L’LLM accenderà il dispositivo Le risposte intelligenti di Gboard sono “di alta qualità”. Che ha “una migliore consapevolezza conversazionale”.

Allo stesso modo, il modello generale dell’immagine dell’intelligenza artificiale Pixel 8Pro Renderà possibile a Ingrandimento migliorato Che “riempie in modo intelligente gli spazi tra i pixel e prevede i dettagli più fini”. Questo è il momento in cui “lo zoom viene dimenticato”, poiché Google lo equipara alla fantascienza. Oltre a rendere più nitida e migliorare i dettagli dell’immagine, Google ritiene che ciò ti consentirà di “ritagliare ciò che desideri che sia il focus della tua immagine” dopo il fatto. Questo verrà più tardi.

La schermata di chiamata sarà disponibile “presto”. Risposte contestuali Ciò ti consente di rispondere utilizzando i chip che appaiono sullo schermo. Ad esempio, se qualcuno chiama per confermare un appuntamento, potresti ricevere un messaggio “Conferma” o “Annulla appuntamento”. Selezionando l’ultima opzione l’assistente dirà: “Volevano che ti dicessi che lo hanno confermato”.

Schermata di chiamata Arriverà anche su Pixel Watch e Pixel Watch 2 “con un rilascio di funzionalità entro la fine dell’anno”. Oltre al testo, mostrerà un pulsante di risposta, un pulsante di rifiuto e un pulsante di salto. Richiede un telefono abilitato per Tensor (Pixel 6 e versioni successive).

Poi lì Aiutante con cool, con Google che chiede agli utenti di Pixel 8 di “monitorare come lo sperimentano”. Tuttavia, la società ha affermato che arriverà anche su iOS. Dopo la presentazione, Google prevede di renderlo disponibile “presto per tester selezionati”. Il prossimo passo sarà renderlo una “esperienza di abbonamento nei prossimi mesi”.

Mentre, Fitbit Prevede di utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per “offrirti coaching personalizzato, consigli sugli esercizi dinamici e più contesto e approfondimenti”. Il programma Fitbit Labs arriverà “all’inizio del prossimo anno”, dove i possessori di Pixel avranno “accesso prioritario” a queste esperienze basate sull’intelligenza artificiale.

Nel Casa Google app, AGI verrà utilizzata per riassumere gli eventi familiari in una “visione semplificata di ciò che è accaduto di recente, con un riepilogo semplice e veloce” utilizzando punti elenco. Puoi anche avere una conversazione “Chiedi informazioni sulla tua casa” per trovare clip e automatizzarti. Le funzionalità beta saranno disponibili agli abbonati il ​​prossimo anno.