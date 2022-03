Come catturare un Oricorio in stile Pom-Pom in Pokemon GO

commemorare Pokémon GO Festival of Colors Nel 2022, il Pokémon di Orikorio ossessionato dalla danza è stato rilasciato in quattro diverse varianti, incluso uno stile elettrico/pom-pom volante.

Gli allenatori di tutto il mondo hanno già deciso di raccogliere molto versioni Oricorio. Tuttavia, c’è un problema. Tutto lo stile Oricorio è attualmente chiuso alla regione. Ciò significa che ogni forma di Oricorio apparirà solo in determinate aree.

Fino a quando Niantic non deciderà di rimuovere o disabilitare temporaneamente i blocchi della regione, gli allenatori dovranno attenersi alla forma di Oricorio che si trova nella loro parte di mondo.

Dove trovare Pom-Pom Oricorio in Pokemon GO?

Orikorio pom pom (in basso a sinistra) e i suoi altri stili (Image via Niantic)

Attualmente, gli allenatori di Pokemon GO possono trovare Pom-Pom Oricorio esclusivamente in Nord, Centro e Sud America.

I giocatori nelle Americhe dovrebbero essere in grado di trovare Pom-Pom Oricorio abbastanza facilmente, poiché il loro tasso di spawn è aumentato notevolmente grazie al Festival of Colours in corso. Il Pom-Pom Oricorio dovrebbe apparire frequentemente in natura, purché gli addestratori si trovino nelle aree designate.

Se gli allenatori stanno ancora lottando per individuare Pokemon deliziosi, potrebbero prendere in considerazione l’utilizzo di un’unità di richiamo standard. o incenso. Questi oggetti aumentano l’allevamento di Pokemon attorno al Pokestop o al personaggio del giocatore, rispettivamente. Questo può aiutare a portare in primo piano il Pom-Pom Oricorio.

C’è un altro modo per catturare un pon pon Orikorio in Pokemon GO. I giocatori possono ottenere un incontro con la variante Oricorio completando una specifica missione di ricerca nel Festival dei Colori.

Questa missione di ricerca richiede agli allenatori di catturare 10 diversi tipi di Pokémon. Una volta completato, gli allenatori dovrebbero iniziare un incontro di cattura con Oricorio. Se fossero nelle Americhe, l’Oricorio avrebbe la forma di un pom-pom.

I giocatori possono girare intorno ai Pokestop vicini per ricevere nuove missioni di ricerca. Poiché questa ricerca specifica non è una rarità, non dovrebbe richiedere molti corsi o tentativi per ottenerla. La perseveranza è fondamentale in questo caso, poiché non vi è alcuna garanzia che l’attività venga eseguita dopo i primi cicli.

Gli allenatori di Pokemon GO che giocano costantemente durante il Festival dei Colori avranno molteplici opportunità di raccogliere un Pom-Pom Oricorio.

Leggi anche

L’articolo continua di seguito

Cercando un Pom-Pom Oricorio in natura e come ricompensa per la ricerca, gli allenatori potranno aggiungerlo rapidamente alla loro collezione.

A cura di Rachel Semalyeh