I giocatori di Zelda: Skyward Sword HD hanno segnalato un frustrante bug di Soft-Lock

Grazie all’uscita del mese scorso di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, un’intera nuova generazione di fan sta vivendo la storia di apertura della serie per la prima volta. Spero che quelli di voi che hanno avuto la fortuna di provarlo stessero procedendo senza intoppi – sfortunatamente, altri non sono stati così fortunati.

Nelle ultime due settimane, a Numero A partire dal Giocatori Hai segnalato un fastidioso problema tecnico di gioco che impedisce il progresso del giocatore presso l’impianto minerario di Lanayru. All’interno della struttura, una divisione indica al giocatore di spostare una cassa in diverse direzioni attraverso un percorso per creare una piattaforma per raggiungere un’area più alta; Sfortunatamente, alcuni scoprono che la scatola è bloccata in una posizione scomoda e non può essere spostata lungo l’intero percorso.

Il problema è stato catturato dall’utente Reddit Sawyerqs di seguito

È sicuramente uno strano piccolo problema tecnico e nessuno sembra avere una risposta definitiva sul motivo per cui ciò accade o su quali azioni deve intraprendere un giocatore per attivarlo. Siamo stati in grado di completare questa sezione del gioco senza problemi durante il nostro gameplay, quindi sembra che riguardi solo giocatori specifici.

Parlando su Reddit, i giocatori hanno condiviso le proprie esperienze con il bug e come sono riusciti a risolverlo:

“Questo è successo anche a me. Ho riavviato la console un paio di volte e ho ripetuto il salvataggio. Spero che risolvano il problema perché ora sono su softlock e non voglio davvero riavviare il gioco”

“A me è successa la stessa cosa, ho chiuso completamente la partita e quando ero [finally] L’ho riportato in camera ed è stato risolto.”

“Wow, pensavo che mi mancasse qualcosa, ma non credo che questo sia davvero un bug. È un po’ frustrante dover tornare in questa stanza a causa di questo, ma ehi, forse Nintendo risolverà questo problema per altri giocatori.”

Se ti sei imbattuto in questo articolo perché sei bloccato nella stessa barca di questi sfortunati giocatori, chiudere completamente il programma e tornare nella stanza in questione sembra la migliore linea d’azione. Se stai leggendo questo prima di arrivare a questa parte del gioco, sarebbe probabilmente saggio assicurarti di salvare regolarmente durante il tuo tempo presso la struttura mineraria di Lanayru per ogni evenienza!

Hai avuto problemi con questa parte del gioco? Come hai trovato Zelda: Skyward Sword HD? Fateci sapere nei commenti.