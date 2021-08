I 5 migliori pacchetti di risorse aggiornati per Minecraft 1.17.1

Qualche settimana fa, Mojang ha rilasciato il tanto necessario Aggiornamento Minecraft 1.17.1.2 Aggiornamento correzione bug per Java Edition. Questo aggiornamento ha risolto diversi problemi con nuovi sciami, blocchi e generazione di minerali.

A causa di questi bug, molti giocatori hanno evitato di aggiornare i loro mondi a 1.17 o di creare un nuovo mondo. Tuttavia, quando i bug sono stati corretti, i giocatori hanno iniziato a giocare la prima parte di Ristrutturazione di grotte e falesie. I giocatori possono già giocare Maine Craft 1.17 con mod, shader e pacchetti di risorse.

Diversi pacchetti di risorse sono già stati aggiornati all’ultima versione 1.17.1. Questo articolo condivide alcuni fantastici pacchetti di risorse Minecraft 1.17.1.

Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo riflette le opinioni dell’autore.

Pacchetti di risorse per Minecraft 1.17.1

5) Un tocco di volo

Un tocco di volo (Immagine tramite Resourcepack.net)

I fan di Star Trek adorano giocare a Minecraft con il pacchetto di risorse A Touch of Trek. I giocatori che hanno sempre desiderato ricreare le strutture di Star Trek possono utilizzare la bellissima trama di questo pacchetto per costruire tutti i tipi di oggetti fantascientifici. Invece di migliorare la trama dei blocchi, A Touch of Trek aggiunge trame personalizzate ai blocchi ispirati a Star Trek.

Scarica A Touch of Trek da quaggiù.

4) Pacchetto di risorse urbane

realistico I pacchetti di risorse sono uno dei modi migliori per rendere Minecraft più di un semplice gioco a blocchi. URBAN è un pacchetto di risorse realistico che aggiunge texture realistiche a vari blocchi e oggetti come porte, pietra, acqua, legno, armature e altro.

Combinando il pacchetto di risorse URBAN con bellissimi shader, i giocatori possono sperimentare il realismo in Minecraft.

Scarica URBAN da quaggiù.

3) BetterVanillaBuilding

Proprio come suggerisce il nome, BetterVanillaBuilding è progettato specificamente per la costruzione in Minecraft. Sebbene Minecraft contenga centinaia di blocchi con una trama unica, potrebbe non soddisfare le esigenze dei costruttori creativi. I giocatori spesso vogliono tipi diversi dello stesso blocco per fare differenze nelle loro build.

BetterVanillaBuildings consente ai giocatori di utilizzare materiali personalizzati per blocchi, mob, armi e altro. Con questo pacchetto di risorse, i giocatori possono utilizzare materiali speciali destinati alla costruzione.

Scarica BetterVanillaBuildings da quaggiù.

2) Realismo moderno

ModernArch Realism è uno dei pacchetti di risorse più popolari disponibili su Internet. Con questo pacchetto, i giocatori possono aggiungere trame realistiche a legno, blocchi diamantati, blocchi a nido d’ape, armature, cemento e altro ancora. Il realismo di ModernArch mostra come sarebbe Minecraft nella vita reale.

Scarica ModernArch Realism da quaggiù.

1) 3D virtuale

Scale 3D (Immagine tramite Resourcepack.net)

Ti sei mai chiesto come sarebbe Minecraft se tutto fosse 3D? Con il 3D Virtual Resource Pack, i giocatori possono sperimentare come appariranno i blocchi 3D. Aggiunge una sensazione 3D alla creazione di tavoli, forni, scale e molti altri blocchi.

Il 3D è solo di forma e non aumenta le dimensioni dei blocchi. Ai costruttori di Minecraft piace usare il pacchetto di risorse virtuali 3D per migliorare l’aspetto dei loro progetti.

Scarica il 3D virtuale da quaggiù.