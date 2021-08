Non tutti sono esperti in più lingue. Grazie alla moderna tecnologia, possiamo facilmente superare le barriere linguistiche Applicazione per Android sul tuo telefono. Google Translate è molto facile da usare e traduce vari media come testo, immagini e audio. Ad esempio, puoi salvare i testi audio tradotti nell’app Google Translate. Ecco come conservare questi testi in-app sul tuo telefono Android.

Come salvare il testo nell’app Google Translate su Android

Si apre Google Traduttore sul tuo telefono Android. maniglia copie per tradurre l’audio. Una volta che l’audio è stato tradotto e trascritto, Clicca sulla stella nell’angolo in alto a destra. Fonte: Nimra Saud Fatimi / Android Central Digita il nome con il quale desideri salvare la tua copia. maniglia Memorizza. Per trovare il file salvato, Clicca sulle tre linee Nell’angolo in alto a sinistra dell’app. Ricerca Testi salvati opzione e toccala per trovare i tuoi archivi.

Una volta completato l’ultimo passaggio, puoi accedere al file di testo salvato nell’app Google Translate quando vuoi. Buona traduzione!

Migliora le tue abilità linguistiche

Google Translate può essere un ottimo modo per risolvere i problemi di comunicazione tra persone multinazionali. Puoi scattare foto di segnali stradali quando sei fuori e tradurle, comprendere istruzioni scritte in una lingua che non sai leggere o avere una conversazione completa con qualcuno che non parla la tua stessa lingua. Se possiedi un paio di boccioli di pixelOttenere traduzioni in tempo reale sull’app Google Translate è ancora più semplice.

Spesso è possibile tradurre contenuti su cui è necessario tornare in seguito. Ad esempio, se vai in vacanza, vuoi ricordare alcune frasi o informazioni che qualcuno ti ha dato. In questi casi, dovresti sfruttare appieno la capacità dell’app Google Translate di salvare i testi sul tuo telefono Android.