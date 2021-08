Gli ex sviluppatori di Elder Scrolls annunciano un nuovo titolo per Grand RPG

OnceLost Games ha annunciato oggi il suo primo gioco, The Wayward Realm. Lo sviluppo del titolo è guidato da due veterani del settore che hanno avuto un ruolo importante all’inizio Manoscritti dello sceicco Franchising: Ted Peterson e Julian Levy.

La fondazione dello studio è stata annunciata per la prima volta nel 2019, ma da allora non ci sono state notizie. Questa è la prima anticipazione che abbiamo ascoltato da OnceLost Games, e per quelli di voi in attesa di un nuovo gioco di ruolo in cui affondare i denti, mondi randagi passo promettente. Secondo lei Steam . pagina, è “una nuova categoria di giochi: The Grand RPG”. Il gioco sarà impostato su enorme arcipelago Da oltre 100 isole “classificate realisticamente”.

mentre trama mondi randagi Non è chiaro, sembra avere molto in comune con il franchise Mount & Blade. I giocatori potranno guadagnare importanza nel mondo di gioco completando missioni e sconfiggendo nemici leggendari. Poiché questo è un gioco degli ex sviluppatori di Elder Scrolls, le fazioni dominanti e i nemici non sono tutti umani. Nani, elfi, mostri, spiriti e demoni possono essere trovati in tutto il mondo di gioco, che è brevemente chiamato l’arcipelago.

Confronto migliorato con i giochi Mount & Blade, mondi randagi Avrà anche un game master virtuale che manterrà in vita il mondo. Le azioni del giocatore faranno reagire gli NPC, causando infiniti cambiamenti di potere in tutto il mondo ad ogni interazione.

Tuttavia, dovremo aspettare ancora un po’ per il primo “Grand RPG”. OnceLost Games non ha annunciato una data di uscita o una finestra per mondi randagi appena ancora.

