Slack revisiona l’app per iPad con un’interfaccia ispirata al desktop

Slack sta apportando alla sua app per iPad un aggiornamento tanto necessario che la vedrà ereditare molte delle funzionalità della sua versione desktop e Lo ha annunciato la società. L’app ottiene un nuovo layout a due colonne che mostra un elenco di canali e messaggi disponibili a sinistra e il loro contenuto a destra. Anche la barra laterale sinistra è stata aggiornata e l’app sta ottenendo un supporto migliore per le funzionalità di accessibilità come lo screen reader VoiceOver di Apple.

Nessuna di queste funzionalità è particolarmente rivoluzionaria, ma sono gradite aggiunte a un’app per iPad che a volte può sembrare una gigantesca app per iPhone. Slack sta commercializzando l’aggiornamento per soddisfare le esigenze di un posto di lavoro misto emergente, che speriamo renda più facile tenere il passo con le conversazioni sul posto di lavoro in movimento.

La barra laterale aggiornata per l’app Slack iPad sembra particolarmente utile. Le sezioni sono comprimibili se vuoi nascondere i gruppi di canali; I nomi dei canali possono essere premuti a lungo per accedere al menu contestuale; I nomi utente ora includeranno avatar nei messaggi diretti, rendendoli più facili da identificare in un batter d’occhio. Il modo in cui imposti le partizioni dovrebbe ora essere sincronizzato con la versione desktop di Slack, per rendere più semplice mantenere tutto pulito e ordinato.

Infine, ci sono anche miglioramenti dell’accessibilità. Il supporto per lo screen reader VoiceOver di Apple è stato migliorato, così come il ridimensionamento dinamico dei caratteri per semplificare la lettura del testo.

Slack afferma che una nuova versione di iPad dovrebbe essere disponibile per il download oggi, con ulteriori miglioramenti, come il supporto per le scorciatoie da tastiera e “supporto aggiuntivo per le estensioni”, in arrivo nel corso dell’anno.