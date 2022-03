BMW racconta la storia dell’originale M3 Touring

Oltre a dare una lunga occhiata al nuovo design del nuovo deere, non aspettarti troppo da questo video, poiché pone molta enfasi sul lato storico delle cose. Tuttavia, tra i lati positivi, questo significa che c’è un bel buco in esso Carro di concetto E46 sexy , che sembra ancora perfetto in tutti questi anni successivi. Avere un tour così dettagliato, solo per vedere che aspetto aveva davvero un E46 M3 Touring di produzione una tantum, rende la sua scomparsa ancora più inquietante.

Ma non preoccuparti, perché la vera M3 Touring sta arrivando: “la magia non è morta”, secondo Hans Rahn, Head of Prototyping Design di BMW, e ci sono voluti solo 20 anni prima che le stelle si schierassero di nuovo. E ragazzo sembra buono. Il G21 Touring standard è già una grande proprietà, l’M3 nel video – in grigio e senza badge – ha un bell’aspetto e la sua solida posizione M è sotto gli occhi di tutti tra parentesi e scarichi. È interessante notare che il nuovo spoiler posteriore è stampato in 3D.