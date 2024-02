Le fughe di notizie di Honkai Star Rail rivelano il set e il modello di Boothill

Le missioni di punta di Honkai Star Rail attualmente si concentrano sul nuovo mondo, Penacony, e ogni nuova versione introduce diversi nuovi personaggi. Boothill è un personaggio di Penacony trapelato qualche tempo fa e che sta ricevendo molta copertura mediatica nella comunità. Il nome e le caratteristiche del personaggio di Boothill sono stati rivelati qualche tempo fa, ma tutte le fughe di notizie mostravano solo fan art senza alcun modello in-game. Tuttavia, recenti fughe di notizie ci hanno fornito maggiori dettagli sul kit e sul modello del personaggio di Boothill.

Immagine creata da Sanmay Chakrabarti

Perdite recenti su Reddit tramite HXG Alla fine ci ha dato uno sguardo cinematografico più ravvicinato a Boothill, il che significa che probabilmente apparirà presto nelle missioni Penacony Trailblazing e, si spera, in Honkai Star Rail 2.1. Se dovessimo indovinare, Sarà giocabile nelle versioni 2.2 o 2.3.

Boothill ha un aspetto subdolo e ha un aspetto da ladro. Si dice che sia un combattente per la libertà Di tipi A Pinnaconi, in rappresentanza dei profughi. Voci precedenti avevano indicato che Boothill avrebbe caratterizzato un vecchio look da cowboy western.

Le sue fughe di notizie lo descrivono come spericolato, indisciplinato e indifferente alle regole della società. Un'altra fuga di notizie rivela che Boothill creerà molte difficoltà ai Trailblazers prima di diventare amico del giocatore di baseball galattico.

HSR Boothill: gruppo, percorso e tipo di danno

Per gentile concessione dell'immagine: Honkai Star Reel (a cura di: Sanmay Chakrabarti)

Si dice che Boothill sia un personaggio giocabile e le fughe di notizie lo indicano Sarà un personaggio a 5 stelle in Physical Hunt. Vecchia fuga di notizie Il mazzo di Boothill indica che la sua abilità attiverà la modalità Duello contro il nemico.

Quando la debolezza di un nemico viene rotta o sconfitta, garantirà a Boothill un potenziamento dell'attacco e una combo “proiettile”. Usando 5 set di proiettili, Boothill eseguirà un attacco base migliorato. Oltre a ciò, si dice che la sua Ultimate infligga danni con un maggiore danno da rottura e ritardi anche la rotazione dei nemici. Questo significa vagamente Boothill avrà abilità Provocazione, con danni elevati a bersaglio singolo, attacco base e finale.

Questo è tutto. Condividi i tuoi pensieri su Boothill di Honkai Star Rail e cosa pensi dei suoi recenti e vecchi leak. Fateci sapere anche chi interpreterete nei prossimi banner di Honkai Star Rail 2.1.