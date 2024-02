L'accessorio più folle per iPhone 15 Pro Max è qui

Clicks è un nuovo audace accessorio per il tuo iPhone che dà vita a una tastiera QWERTY fisica e lo fa in formato verticale, simile ad alcuni vecchi telefoni Nokia e BlackBerry. Clicks è stato creato da Clicks Technology con sede a Londra e co-fondato da Michael Fisher di MrMobile e PocketNow.

Puoi far scorrere facilmente il tuo iPhone dentro e fuori dalla custodia con tastiera, il che è positivo perché rende il tuo telefono ingombrante. Dopotutto, stai letteralmente aggiungendo una tastiera QWERTY fisica completa all'altezza del telefono.

Clicks offre una tastiera QWERTY fisica completa per iPhone in un mondo che da tempo si è allontanato dalle tastiere fisiche dei telefoni. Possiamo abituarci di nuovo a premere tasti veri, anche se minuscoli? Onestamente non lo so. Ho provato la tastiera Clicks e mi sono subito ritrovato a commettere un numero significativo di errori, molti più di quelli che normalmente digito su una tastiera virtuale. Si può dire con certezza che, anche se i clic hanno il potenziale per aumentare l'efficienza della digitazione, avrai almeno bisogno di un po' di tempo per adattarti alle realtà ristrette della QWERTY fisica.

I clic hanno quei tocchi speciali che trasformano un prodotto banale in uno meraviglioso e speciale. Oltre al caratteristico colore calabrone (giallo), questa tastiera presenta anche alcuni tasti di modifica iOS/Mac standard come CMD e Globe. Ciò ti consente di trascinare scorciatoie da tastiera su iPad/Mac, come CMD+H per andare alla schermata Home/minimizzare un'app, CMD+Spazio per accedere alla ricerca Spotlight, Globo+N per aprire Centro notifiche o semplicemente premere Spazio o Maiusc+ Spazio per spostarsi verso il basso o verso l'alto nella pagina web.

Alcune altre cose interessanti dei Click sono che sono dotati di retroilluminazione, non perdono la ricarica wireless e dispongono di ricarica pass-through, quindi puoi collegare il cavo di ricarica alla custodia della tastiera e il tuo iPhone verrà caricato.

La custodia in sé è molto leggera, il che è fantastico perché non vuoi aggiungere grammi inutili a un telefono già molto pesante. Tuttavia, tenere premuto e digitare con i tocchi non sembra rendere il telefono troppo pesante.

Ammettiamolo: c'è un'idea originale sulla generazione di clic e penso che sia ammirevole. Ma la grande domanda qui è se la digitazione sui piccoli tasti fisici sarà veloce e comoda come con una tastiera su schermo. Ricorda, viviamo in un mondo molto diverso e probabilmente più veloce rispetto a 10-15 anni fa. Le cose sono cambiate, le nostre abitudini sono cambiate e le tastiere virtuali sono diventate più intelligenti e pratiche.

È vero che ciascuno dei 36 microtasti è sintonizzato sul clic per fornire un equilibrio tra clic, resistenza e feedback per offrire un'esperienza di digitazione piacevole e mi sembra che i creatori di questa stravagante tastiera abbiano ampiamente raggiunto i loro obiettivi di progettazione. . Tuttavia, nel breve tempo che ho trascorso ad usarlo, ho pensato che sarebbe stato meglio restare con la tastiera virtuale nel 21° secolo. Ma potrei sbagliarmi. Forse, con più tempo, ci si potrebbe adattare alla piccola tastiera fisica e iniziare a raccogliere i vantaggi della digitazione veloce e della visualizzazione di tutti i contenuti sullo schermo, senza ostacoli dalla tastiera virtuale. Forse si può imparare a convivere con l’impronta molto lunga che questa condizione richiede.

Mettiamola così, non ci scommetterei, ma sono sicuro che ci saranno utenti che apprezzeranno i clic per uno dei suoi vantaggi. Per questi utenti, costerà $ 139 per la versione iPhone 14/15 Pro e $ 159 per la versione iPhone 14/15 Pro Max. Non è la custodia per iPhone più economica in circolazione, ma ancora una volta, quelle altre custodie non hanno tutte le funzionalità pazzesche che i clic mettono in tavola. Puoi ottenere clic per iPhone da Clic sul sito ufficiale . Le unità dell'Initial Founders Edition sono esaurite, ma dovrebbero essere di nuovo disponibili tra un mese circa.

E soprattutto: cosa ne pensi dei clic? Hai mai utilizzato una custodia con tastiera simile per iPhone o Android?