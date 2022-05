Apple rilascia macOS 12.4 con nuove funzionalità Podcast e una correzione della webcam separata in Studio Display

Apple ha rilasciato ufficialmente l’ultimo aggiornamento per Mac con supporto per le nuove funzionalità dell’app Podcast e una correzione della webcam Studio Display. Sebbene Studio Display 15.5 beta sia stato incluso in un aggiornamento per macOS, ora è disponibile come versione separata.

macOS 12.4 è ora disponibile tramite OTA per tutti gli utenti. Vai a Preferenze di Sistema> Aggiornamento software per vedere se viene visualizzato per il tuo Mac.

Non abbiamo visto molte nuove funzionalità nella prima beta di macOS 12.4, ma Apple ha incluso un avviso che la funzionalità di controllo universale richiederà che il tuo Mac sia sulla versione beta più recente se il tuo iPad esegue iPadOS 15.5.

Con la terza beta di macOS 12.4, Apple ha messo la sua prima beta di Apple Studio Display con una correzione per la webcam:

Quindi abbiamo appreso che con la versione pubblica di macOS 12.4, Apple avrebbe separato l’aggiornamento di Studio Display 15.5 dalla versione di macOS.

Un’altra modifica in arrivo con macOS 12.4 è una nuova impostazione nell’app Podcast per limitare il numero di episodi memorizzati ed eliminare automaticamente i vecchi contenuti.

Note sulla versione di macOS 12.4:

Apple Podcasts include una nuova impostazione per limitare gli episodi memorizzati sul tuo Mac ed eliminare automaticamente i vecchi episodi

Il supporto per l’aggiornamento del firmware 15.5 di Studio Display, disponibile come aggiornamento separato, migliora l’ottimizzazione della fotocamera, inclusa la riduzione del rumore, il contrasto e l’inquadratura migliorati

