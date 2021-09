Google è morto | Così puoi trasformare il tuo cellulare in una webcam | GIOCO SPORTIVO

Google è morto È un servizio di videotelefono sviluppato dal gigante della tecnologia Google e attraverso questa applicazione puoi incontrare i tuoi amici, familiari o colleghi di lavoro. Se i membri della riunione decidono di vedere i volti degli altri, hanno comunque bisogno di una webcam e nel caso in cui la tua faccia sia brutta o non abbia una buona risoluzione, non preoccuparti, ti insegneremo un nuovo trucco per usare il tuo smartphone come webcam.

Dall’inizio della chiusura a causa della pandemia di COVID-19, le app di videochiamata come Google è morto o Zoom ha iniziato a scaricare frequentemente, questo perché le persone volevano ricongiungersi con i propri cari. Al momento, la presenza non è più un’opzione, perché tutto è stato digitalizzato, anche le riunioni di lavoro si svolgono virtualmente.

Sapendo questo, se lavori da casa con un computer o laptop (laptop) e ci sono riunioni di lavoro ma non hai una fotocamera, allora applica questo semplice trucco che ti permetterà di trasformare il tuo dispositivo mobile in una webcam con una buona risoluzione.

Come trasformare il tuo cellulare in una webcam

Innanzitutto, devi installare l’app “Camo” da Google Play Store su Android o Apple App Store.

Sarà necessario concedere le autorizzazioni per accedere alla fotocamera e al microfono affinché funzionino.

L’ultima cosa è collegare il telefono cellulare al computer o laptop utilizzando un cavo USB (lascia questo passaggio per dopo).

App mobile Camo (Foto: Mag)