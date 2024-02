HMD presenterà quest'estate il telefono Barbie Flip e il nuovo telefono Nokia

HMD in realtà non ha rivelato alcun nuovo dispositivo da presentare al MWC 2024, ma ha fornito alcuni suggerimenti interessanti riguardo ai suoi piani futuri.

Innanzitutto, HMD ha una nuova partnership con Mattel. Ciò sarà evidente in un nuovo telefono pieghevole a tema Barbie, in arrivo a luglio. Non sappiamo ancora nulla di sostanziale sul telefono di Barbie, a parte il fatto ovvio che sarà rosa. Tuttavia, HMD specifica che stiamo parlando di un “feature phone retrò”, non di un telefono a conchiglia con display pieghevole.







Tabella di marcia per l'HMD

Successivamente, HMD ha presentato anche alcune novità Nokia al suo evento MWC. Potresti aver sentito di recente la notizia che HMD si sta allontanando dal marchio Nokia. Tuttavia, ora riceviamo messaggi contrastanti poiché il comunicato stampa dell’HDM MWC 2024 affermava: “Continuerai a vedere i telefoni Nokia…” Per lo meno, sembra che l'interruzione della produzione di Nokia non sarà sorprendente dato che HMD ha anticipato almeno un altro dispositivo Nokia in arrivo a maggio 2024. A giudicare dall'immagine pixelata, il dispositivo giallo sembra un'altra incarnazione di una vecchia “barretta di cioccolato” . Stile del dispositivo. Tuttavia, siamo qui per questo.

Infine, possiamo attendere con ansia il debutto di due smartphone targati HMD nel mese di luglio. Anche su questi non abbiamo informazioni al momento.

fonte