Riot Games ha ricevuto reazioni negative dopo aver rivelato “2XKO” come nome ufficiale del suo nuovo gioco di combattimento, League of Legends.

Nessuno si è lamentato dell'aspetto dei trailer di gioco finora, ma molti hanno difficoltà ad apprezzare 2XKO, il nuovo nome di Project L. (Immagine: Riot Games)

Non è passato molto tempo dalla rivelazione 2XKOIl nuovo nome di Riot Games League of Legends (LoL) Gioco di combattimento precedentemente noto come “Project L”.

Tuttavia, il feedback negativo da parte della community dei giocatori è molto forte, e questo proviene da entrambi molto divertente Fanbase e comunità di giochi di combattimento (FGC).

Questo non vuol dire che tutti pensassero che il trailer fosse terribile o che il gameplay sembrasse “nella media”. Sembra che il titolo del gioco non sia adatto ai giocatori. È del tutto comprensibile, dato che il nome stesso è difficile da pronunciare, tanto che pochi secondi dopo l'annuncio, molti hanno risposto al tweet di 2XKO chiedendo: “Come lo pronuncio?”

“Quando hai il titolo di un videogioco e le persone non sono del tutto sicure su come pronunciarlo, penso che tu abbia fallito”, ha detto Glubko, un creatore di contenuti di anime e giochi di combattimento, in un video di YouTube. video.

“Tutti dovrebbero invece decidere di chiamarlo 'doppio knockout' e poi comportarsi in modo confuso quando le persone cercano di correggerlo”, ha detto l'utente di Youtube @LadyRamkinFP in risposta al video di Globku.

“Possiamo tranquillamente affermare che nessuno sul pianeta ha mai previsto questo nome. Interessante”, ha affermato il popolare creatore di contenuti di LoL Vanderel ha scritto in un post su X (precedentemente noto come Twitter).

Ad altri piace @elpablobeltran Si è lamentato del fatto che chiunque abbia pensato al nome “non ha pensato davvero”. [through] Barriera linguistica”, poiché “l'ortografia e la pronuncia” saranno diverse tra le lingue.

molto divertente Creatore del contenuto Necreto Sono rimasto sorpreso dalla reazione di tutti al nome e dalla confusione di tutti su come pronunciarlo.

“Non ho avuto una marea di persone che mi chiedevano informazioni sulla pronuncia sulla mia cartella del bingo”, ha scritto.

Alcuni FGC sono stati completamente confusi con il nome. “Conversazioni vere, se devi fare di tutto per spiegarlo, probabilmente il nome ha bisogno di essere rivisto.” @Shoyoumomo_Egli ha detto.

2XKOL'annuncio di questo prodotto ha suscitato molte reazioni negative e ci sono state anche alcune reazioni molto divertenti al nuovo nome.

Essendo qualcuno che pronuncia x in Hunter x Hunter, il mio momento è finalmente arrivato – Nome del gioco di ruolo (@honzogonzo) 22 febbraio 2024

“2XKO “Questo non è il nome che chiami un gioco di combattimento, questo è il nome che Elon Musk dà al suo prossimo figlio.” @kenshi917 cinguettio.

Inoltre, un nome che non ha nulla a che fare con LoL è qualcosa con cui la comunità di LoL ha difficoltà ad affrontare.

Anche io, come fan di LoL, sono confuso dal nome; A me sembra più un nuovo nome per una boy band K-Pop, che un gioco di combattimento legato alla lega.

“Sarebbe come se Marvel contro Capcom Si chiama Buon Natale, o se Tatsunoko contro Capcom Si faceva chiamare Cancello Barocco, Utente X Kirby cosmico Egli ha detto.

Utente X @aurelyung“La cosa che mi sarebbe piaciuto vedere è che si trattasse di un termine o di un'abilità effettivamente utilizzata [the] Un gioco OG, lo stesso modo in cui vengono chiamati tutti i team Riot (KDA, True Damage, Pentakill, Heartsteel, ecc.).”

Alcuni molto divertente I giocatori continuavano a suggerire nomi che avrebbero avuto maggiore risonanza con la community, ma uno dei nomi più popolari a venire fuori è stato il suggerimento molto divertente streamer i0ki.

Il gioco di combattimento Project L si chiama ora “2XKO” Probabilmente è il peggior nome di un gioco che abbia mai sentito. Avrebbe dovuto chiamarsi “Killer Rhythm” 😭 pic.twitter.com/sa3ZV7Av6m – Ioki (@i0ki_LoL) 22 febbraio 2024

Per il contesto, Lethal Tempo è popolare molto divertente Runa legata alla velocità di attacco. Essendo facile da ricordare e pronunciare, molti concordarono con questo suggerimento.

Ma, 2XKO Ha ricevuto feedback positivi, con persone come @CoreAGaming Esprimendo quanto gli è piaciuto il nuovo nome, hanno detto: “Non avere alcun riferimento all'idea con un IP come LoL è molto audace e davvero molto disgustoso.”

2XKO Il produttore esecutivo Tom Cannon ha affrontato la reazione contro il nuovo nome in un tweet venerdì (23 febbraio). Ha ammesso che “dare un nome è una cosa difficile”, dicendo che “non ha davvero apprezzato” i nomi dei progetti precedenti su cui aveva lavorato, ma “gli sono venuti in mente col tempo”.

Dare un nome è difficile. Infatti inizialmente non ho cercato i nomi dei progetti precedenti (Evo, Radiant, Rising Thunder), ma sono aumentati nel tempo. La squadra ha lavorato molto duramente per retrocedere #2XKOE l'ho adorato all'istante! Sono contento che così tanti di voi lo facciano. @Play2XKO – Tom Cannon (@ProtomCannon) 22 febbraio 2024

“Il team ha lavorato duramente per raggiungere #2XKOHa aggiunto che il nome gli è piaciuto subito. Ha anche mostrato il suo apprezzamento ai suoi “tanti” fan a cui è piaciuto anche il nome.

Con questa affermazione, sembra che il team di sviluppo si attenga al nome. Tuttavia, con la quantità di contraccolpi rispetto ai feedback positivi, è ancora da vedere se ci saranno presto cambiamenti di nome.

Anna è una scrittrice e fotografa freelance. È una fan dei giochi di ruolo e dei platform ed è una fanatica di League of Legends. È anche una buongustaia e adora una buona tazza di caffè nero.

