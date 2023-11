Le nuove regole per il Nintendo Fan Championship stanno ricevendo critiche da parte del Norwegian Consumer Council

Forse ricorderete che il mese scorso Nintendo ha introdotto alcune nuove linee guida per i tornei di fan su piccola scala. Le linee guida erano molto rigide e pochissime persone erano soddisfatte delle nuove regole. Tuttavia, potresti essere sorpreso di apprendere che anche un’agenzia governativa non è contenta di questa notizia.

Il Norwegian Consumer Council è venuto a conoscenza delle nuove regole di Nintendo e Thomas Iversen, uno dei loro consulenti legali senior, ha parlato della questione con il sito norvegese PressFire. Secondo Iversen, Nintendo non dovrebbe essere in grado di stabilire queste nuove regole perché non esistevano quando è uscito Super Smash Bros.. Definitivo. Ha anche criticato le restrizioni di Nintendo sulle modifiche del gioco, qualcosa che è stato risolto quando Nintendo ha perso una causa contro Galoob riguardante Game Genie decenni fa. “Si potrebbe pensare che questo problema sarebbe stato risolto per allora, a patto che l’uso non fosse in conflitto con il diritto d’autore”, ha detto Iversen.

Infine, ha criticato il divieto di Nintendo sulle console personalizzate. Iversen ha detto che “non rispetta tale restrizione”. Inversen ritiene che questa regola impedisca alle persone con problemi fisici di giocare e allo stesso tempo danneggi la concorrenza. Quindi, ci sono molteplici ragioni per cui il Consiglio norvegese dei consumatori ha problemi con le nuove regole.

Per quanto riguarda ciò che il Consiglio norvegese dei consumatori intende fare in futuro, ha dichiarato che discuterà con altri organismi europei dei consumatori come procedere. Tuttavia, vale la pena notare che questa non sarebbe la prima volta che il Consiglio norvegese dei consumatori contesta legalmente Nintendo. Per questo motivo, gli utenti europei possono ora annullare i preordini di Switch digitale e Nintendo è stata costretta a offrire riparazioni gratuite a vita per le console Nintendo Switch ai giocatori nell’UE.

