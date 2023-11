OnePlus 11 ottiene l’aggiornamento stabile ad Android 14

OnePlus ha annunciato oggi il rilascio dell’aggiornamento stabile Android 14 per OnePlus 11. Questo è già stato implementato, ma per ora solo in India. Verrà rilasciato prima agli utenti che hanno partecipato ai programmi closed beta e open beta, e poi verrà gradualmente esteso a più unità disponibili.

La nuova versione si chiama Build CPH2447_14.0.0.201(EX01). Prima dell’aggiornamento, il telefono deve essere su CPH2447_13.1.0596(EX01) o CPH2447_13.1.0595(EX01) e il download sembra richiedere 5 GB di spazio di archiviazione gratuito. L’azienda consiglia inoltre di non avviare il processo di aggiornamento se la carica residua della batteria è inferiore al 30%.

Ecco il log delle modifiche completo pubblicato da OnePlus:

Servizio Pantanal

• Aggiunto Fluid Cloud, un modo per interagire con i moduli di conversione che ti consente di visualizzare le informazioni più recenti a colpo d’occhio.

• Aggiunto supporto multidispositivo per Fluid Cloud. Ora puoi controllare a colpo d’occhio lo stato della connessione dei dispositivi sul tuo account.

Efficienza intelligente

• Aggiunge un File Dock, dove puoi trascinare e rilasciare per spostare i contenuti tra app e dispositivi.

• Aggiunta della funzionalità “Estrazione contenuto”, ovvero una funzionalità in grado di riconoscere testo e immagini ed estrarli dallo schermo con un clic.

• Aggiunge Smart Cutout, una funzionalità che può separare più soggetti in un’immagine dallo sfondo per la copia o la condivisione.

Comunicazione tra dispositivi

• Migliora lo scaffale aggiungendo ulteriori consigli sui widget.

Sicurezza e privacy

• Gestione migliorata delle autorizzazioni per foto e video per un accesso più sicuro alle app.

migliorare le prestazioni

• Migliora la stabilità del sistema, la velocità di avvio delle applicazioni e le animazioni fluide.

Design acquamorfico

• Design acquamorfico aggiornato con uno stile cromatico più naturale, delicato e chiaro per un’esperienza cromatica più confortevole.

• Aggiunge suonerie a tema acquamorfico e rinnova i suoni di notifica del sistema.

• Animazione del sistema migliorata rendendola più fluida.

Cura dell’utente

• Aggiunge AOD al monitoraggio del carbonio che visualizza le emissioni di carbonio evitate camminando invece che guidando.

